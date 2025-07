Un taxista cuenta lo que le pasó en su taxi con esta famosa cantante: "Las apariencias engañan"

A row of free cabs waits for passengers in a taxi stop.

La cuenta de TikTok @peli.taxi ha contado dos anécdotas con dos famosos distintos. Del primero no ha dicho del nombre pero de la segunda sí, la cantante Rosario Flores, hermana de Lolita.

El vídeo ha empezado con el hombre contando que ha llevado en su taxi a un famoso que le caía bien pero que al trata con él ha sido toda una decepción: "Sabes esa gente que la ves por la tele y te cae genial y luego la conoces y decepción total".

"Pues me ha pasado. Esta mañana me ha pasado. He llevado un personaje muy famoso que me caía súper bien, pero un seco, un antipático, vamos, a lo mejor es que tenía un mal día también", ha afirmado.

En el lado opuesto está lo que le pasó con Rosario Flores, que de primeras pensaba que no le iba a caer bien pero después sí.

"Hace un tiempo me pasó lo contrario. Llevé a una cantante que aquí podéis ver quién es [inserta una foto suya con Rosario Flores] y dices esta mujer es que no me cae bien pues se montó en el taxi y fue una persona súper agradable, súper simpática. Las apariencias engañan", ha zanjado.