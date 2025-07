El sonado corte de Jordi Évole a Cristina Pardo tras este comentario: "No me hace mucha gracia hoy"

Tremendo cabreo el de Jordi Évole en Más Vale Tarde tras una entrevista a Jordi Évole. El presentador estrena este domingo un nuevo Lo de Évole con una exclusiva sobre Ricky Rubio, que hablará de su pasado y su futuro como estrella del baloncesto.

Pero no ha sido el único tema que han tratado. Cristina Pardo le ha preguntado a Évole por el "bulo" que han lanzado sobre él y que dice que ha hecho de intermediario entre Santos Cerdán y el abogado que ha cogido para su defensa, Benet Salellas. Y lo habría hecho, según este medio, a través de su pareja Anna Gabriel.

El presentador catalán ha anunciado que va a tomar medidas legales contra el periodista que ha hecho esa noticia y al final de la entrevista, Pardo le ha dicho: "De hecho, Jordi, para cerrar el círculo deberías contratar a Benet Salellas para que emprenda esas acciones legales".

"Agradezco el chiste, Cristina, pero no me hace mucha gracia hoy", ha dicho tajante Évole. "No es un chiste. Es una manera de intentar desengrasar esta situación", le ha dicho ella.

"Para mí no es desengrasante. Para mí es una putada. Es algo que lo que intentan es minar tu credibilidad, tu profesionalidad. Entonces hay días que unos no está para chistes ni para comentarios y ya sé que lo has hecho con la mejor de las intenciones pero es que hoy estoy especialmente jodido", ha dicho contundente.

Por último ha explicado que quiere se le vea enfadado "porque lo único que tenemos es la credibilidad y cuando un periodistas decide publicar algo como lo de hoy sabe que está haciendo daño".

"Ojalá que ningún periodista de ese medio lo podamos ver en esta cadena", se ha despedido antes de Iñaki López le dijese una frase certera sobre el baloncesto y Ricky Rubio que dice "estoy donde estoy no por las asistencias que he dado sino por las que he recibido".