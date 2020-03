El 'Gran Ombligo del Mundo'

Poco tiempo le han durado a Pablo Casado, si es que le han durado algo, sus poses de estadista. Igual que a algunos de los más adelantados figurones de los coros y danzas que suelen ser más papistas que el papa, y que en cuanto la derecha pierde el poder les entra el mono de la dependencia. Las prisas les desnudan. El jefe del PP ha estado, por una parte, presumiendo de sentido de Estado y de lealtad, ya se sabe, eso de remar juntos en la misma barca, aunque después “vengan las responsabilidades”, y por la otra contraprogramando las comparecencias del Gobierno, él o García Egea, cuando los que aparecen en la tele son ‘simples’ ministros.

Por supuesto, el Gobierno se ha equivocado muchas veces; para no equivocarse hay una receta que no falla: no hacer nada. Sin embargo suelen darse en medio de esta tragedia como equivocaciones, incluso en grado de tremendas y asombrosas, cosas que no lo son en absoluto.

El principio de precaución aconseja, desde la más remota antigüedad filosófica, no probar la profundidad de un río con las dos piernas a la vez, si no se sabe nadar.

La aparición en la isla aislada de La Gomera del primer caso de coronavirus en España, fue consecuencia de que una turista alemana lo había contraído en Alemania al entrar en contacto con una persona infectada. Declarar el estado de alarma en ese instante, como algunos pretenden en el colmo del perfeccionismo y el ‘responsabilismo’ hubiera sido una irresponsabilidad y provocado un alarmismo contraproducente.

Primero hay que comprobar el ritmo de los contagios, y su geografía; y a la vez, empezar a preparar la logística de la respuesta. Al menos desde una semana antes de que se aprobara por el Consejo de Ministros el estado de alarma, ya se había filtrado a los medios de comunicación, seguramente una filtración ‘preventiva’ destinada a ir preparando a la clase política, a los empresarios, a los nacionalistas y a la población en general de que el asunto era tan serio como para utilizar uno de los ‘botones nucleares’ que prevé la Constitución.

A partir de ahí la táctica empleada ha sido la del gradualismo, que no responde solamente al principio de prueba y error, que también, sino a la disponibilidad de los medios y a la evolución del Covid-19.