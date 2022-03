El 'hard power' de la UE: no a las 'Golden Visas' de los oligarcas rusos

Uno de los opositores más conocidos de Putin, el excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov sostiene que la disyuntiva actual pasa en elegir, sea por acción o inacción, el mundo en que queremos vivir, porque se trata de escoger entre “dejar que Putin aplaste y asesine a miles de inocentes en una guerra de conquista europea, o apostar por detenerlo”. En efecto, la mortífera brutalidad de la agresión de Putin contra Ucrania (sí, de Putin, no de “los rusos” ni del pueblo ruso) —y, por extensión, a la UE y a la entera comunidad internacional— exige, de forma seguramente más imperiosa que nunca desde la IIGM, no mirar para otro lado. Es esta la realidad inexorable que enfrentamos: ha de saberse de una vez que en la política global —llamada ahora geopolítica— es más inexorable que nunca que la realidad es la que es, no la que nos gustaría, por desagradable que sea.

La conclusión es meridiana: la vía más verosímil para frenar a Putin —que en ningún caso reside en deslizarse en la pendiente de una escalada militar ante una potencia nuclear, de consecuencias pavorosas además de incontrolables— es atacar desde la UE y a todo lo ancho de la UE el estatus e intereses de ese círculo de oligarcas putinescos con el Hard Power coercitivo preconizado abiertamente por el High Rep Josep Borrell. De modo que, en otras palabras, no puede (ni debe) haber una “intervención militar” de la UE ni de la OTAN contra

la invasión rusa de Ucrania en la medida que ésta no es un país miembro de la OTAN, razón por la que no se activa la cláusula de socorro mutuo del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Como tampoco puede ser que la UE asuma una capacidad militar de la que en este momento simplemente no dispone (aunque el desafío esté planteado por el jefe de la diplomacia europea, el High Rep Josep Borrell: deberíamos aspirar a mancomunar cuanto antes alguna capacidad de “intervención de emergencia”). Pero aquello que sí podemos y

debemos situar como objetivo realista es intentar dañar esa telaraña en red de complicidades corruptas público privadas de Putin en los circuitos financieros de la economía global.