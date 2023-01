El hilo del año: recopila TODAS las alusiones de Shakira a Piqué en la canción

Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que "se mortifique". Luego dice "mastica y traga" tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba pic.twitter.com/DrUQwTaoeV