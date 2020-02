El inesperado gesto de María Teresa Campos tras esta frase de una reportera: "Has dicho la palabra..."

María Teresa Campos sigue en boca de todos los medios de comunicación relacionados con el corazón tras su ruptura con Edmundo Arrocet.

La veterana periodista estuvo este domingo disfrutando de una comilona con amigos en un conocido restaurante. A la salida, a María Teresa Campos y a sus dos amigos le esperaban unos cuantos reporteros para hablarle del dichoso tema.

“Estoy muy bien pero no voy a hablar más”, ha afirmado la Campos antes de que le nombrasen la palabra maldita.

″¿Cómo te encuentras?”, ha preguntado la reportera. “No me vayas a sacar el tema otra vez”, ha dicho la Campos. “Entiendes que yo te tengo que preguntar”, ha respondido la periodista de Viva la vida.

“No, no me preguntes más porque ya lo he dicho tantas veces que ya tenéis que daros cuenta de que es un tema que tenéis que cerrar ya”, ha dicho María Teresa Campos antes de que la reportera le interrumpiese citando el nombre maldito.

“Pero entonces Edmundo...”, ha dicho la periodista. Justo en ese momento, María Teresa Campos le ha puesto la mano en la boca para tratar de tapársela.

“Has dicho la palabra con la que yo me voy ya”, ha dicho visiblemente molesta y llegando al coche para abandonar el lugar.

Puedes verlo a partir del 02:33:00.