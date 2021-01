El inesperado mensaje de un finalista de 'MasterChef': aclara lo que pasó el premio

José Luis Losa se convirtió en un conocido personaje televisivo allá por 2016. El hombre, de profesión pintor industrial, logró un más que merecido tercer puesto en MasterChef. Lo que, además del premio económico, en teoría, suponía la participación en un curso en el Basque Culinary Center.

El éxito en el programa culinario de TVE le abrió la puerta de otro de los grandes concursos de España: Supervivientes. Programa que logró ganar con un amplio apoyo del público.

Ahora, Losa ha sorprendido a muchos al hablar en su perfil de Instagram del recuerdo que guarda de los dos concursos en los que ha participado. Sobre el programa de Telecinco, el televisivo ha señalado “siempre estará agradecido” a los presentadores, a la cadena de Fuencarral y a Bulldog, la productora.

Pero de MasterChef no puede decir lo mismo. Losa ha explicado que de Shine Iberia, productora del talent culinario, tiene “muy mal sabor de boca”: “El premio por quedar tercero nunca me lo dieron , ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría”.

Eso sí, el ex de MasterChef ha señalado que “los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa pero de esa productora si tengo muy mal sabor de boca”. Desde el portal Vertele han contactado con la productora, que ha preferido no hacer declaraciones.