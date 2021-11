El laberinto burocrático del saharaui Nama en España: sin poder opositar hasta 2030

Después de toda una vida de caer y levantarse, Nama, un joven saharaui de 21 años , ha vuelto a encontrarse una nueva piedra en su obstaculizado camino al enterarse de que no va a poder opositar cuando el curso que viene termine su carrera de magisterio. Para poder hacerlo, va a tener que esperar más de una década.

He realizado casi todos mis estudios aquí en España y ahora casi terminando la carrera me dicen que al no ser español no puedo opositar(un alemán si podría opositar, pero yo por ser saharaui no) llamalo como quieras, pero es super injusto que un papel tenga decidir tu futuro!

“Estoy desmotivado. Ahora no le encuentro casi sentido a acabar la carrera. Soy una persona que ha salido de muchas y saldré de esta, pero no me lo esperaba. Contaba con tres o cuatro de años, pero no esto. ¡Una década es una barbaridad!”, se queja amargamente.

Denuncia que no valoren su esfuerzo y su capacidad de superación por no tener un trámite. Nama estuvo desde el 2014 hasta el 2020 con el permiso de estudiante. En diciembre de ese último año le aprobaron el documento de apátrida, que había solicitado en 2018. Desde ese momento, tiene que esperar 10 años, más los trámites posteriores para obtener la nacionalidad. Resumiendo: hasta diciembre de 2030 no podría iniciar los trámites para optar a la nacionalidad española.

Lourdes Navarro, coordinadora de Políticas y Campañas de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Sevilla, explica que esos trámites, cuando los haga en 2030, no se resolverán en un mes. Nama deberá presentarse a unos exámenes para ver el conocimiento de español, su integración en la sociedad y tendrá que cumplir con los requisitos marcados.

“Si lo tiene todo correcto y según la presentación, el trámite puede durar como mínimo algo más de un año. No es sencillo para que se resuelva con facilidad y agilidad”, aclara.

En su situación, y según los datos ofrecidos por la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior, hay otras 589 personas que han pedido en los primeros nueve meses de este año la solicitud de apatridia. De esas 589, 543 son ciudadanos de origen saharaui.

El varapalo que el joven saharaui ha recibido le ha hecho pensar en todo lo que ha tenido que dejar atrás: “El hecho de ser refugiado ya te garantiza tener una vida complicada para salir adelante. Tuve que despedirme de mi familia, aprender español, adaptarme a una nueva cultura y forma de vida. Lo he ido desarrollado todo muy bien. Por eso me ha dado mucha impotencia, llevo estudiando siete años y me ha impedido seguir progresando con mi futuro”.

“Esperar 12 años es una vida. Tener una carrera y no poder trabajar en una década...”, afirma cabreado el joven, que lleva sin ver a su familia desde el 2019, la última vez que viajó al Sáhara. “Me he sacrificado mucho. Hay muchas personas detrás de esto para que ahora me hagan esto”, indica, antes de reconocer que ve “casi nulas” las opciones de entrar en la escuela pública y “escasas” en la escuela privada.