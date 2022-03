El llamamiento del presidente de Mercadona a los clientes tras los rumores de desabastecimiento

Juan Roig , presidente de Mercadona , ha garantizado que, pese a los rumores, no va a haber desabastecimiento, aunque ha pedido a los clientes que no hagan grandes acopios de productos porque eso sí podría generar algún problema.

“La cadena agroalimentaria española y portuguesa es muy fuerte y muy potente”, ha asegurado Roig en una rueda de prensa antes de afirmar que “problemas de falta de productos no va a haber”.

“No hay problemas de desabastecimiento. ¿Que luego va haber hechos puntuales? Por supuesto”, ha reconocido antes de avisar: “El cliente que no haga acopio y los medos de comunicación que digáis la realidad, pero que no alarmamos”.

“Si acaparamos en algún momento, pues no tendremos en algún momento determinado. Pero al día siguiente, a los dos días o a los tres días tendremos productos”, ha asegurado antes de rematar: “En España producimos tres veces más aceite de oliva que consumos. Entonces tenemos aceite de olvida... vamos, para dar y vender”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha reiterado este lunes que no habrá desabastecimiento alimentario en España, tras el fuerte impacto que está teniendo el conflicto bélico de Ucrania, uno de los principales ‘graneros’ de Europa, en el sector agroalimentario, aunque sí que ha avanzado que se está trabajando para importar algunas materias primas de fuera de la UE para tener un mayor aprovisionamiento.

“No es una situación ni mucho menos de las más graves, tenemos un nivel altísimo de abastecimiento alimentario y es un motivo de orgullo. Tenemos un nivel de autonomía alimentaria que me permite decir que no hay ningún problema de desabastecimiento, a pesar de las imágenes que están saliendo de acaparamiento de productos, que no tiene sentido”, ha asegurado Planas durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press.