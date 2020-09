El mal rato de Susanna Griso por lo que le hicieron en 'Espejo Público': "Creo que me está llorando el ojo"

No es la llegada de la vacuna, pero los nuevos test de antígenos parece que han iluminado el horizonte de cara a controlar la transmisión del coronavirus. Aunque su resultado todavía está por ver, la rapidez, el bajo coste y la eficacia de la prueba han sido bien recibidos por los expertos y sanitarios.

Susanna Griso, la presentadora de Espejo Público, se ha sometido en su programa a un test de antígenos para hacer una comprobación en directo. Para ello, han llevado este miércoles a un sanitario al plató que, además, ha explicado el funcionamiento de la prueba.

“Mide una proteína del virus. No es exactamente a una PCR, pero el resultado que da es similar porque busca si en este momento tenemos el virus o no. No busca anticuerpos”, ha explicado.