El mayor experto español en coronavirus da la razón a Fernando Simón tras la última polémica

Luis Enjuanes, considerado el mayor experto español en coronavirus, se ha mostrado optimista sobre la situación del coronavirus en España y ha asegurado que, con los datos que maneja, no se podría hablar todavía de una segunda ola.

El científico se ha pronunciado así en Espejo Público, donde ha dado la razón a Fernando Simón después de que éste generase debate en la comunidad científica al asegurar que “si esto es una segunda ola no lo parece”.

“Los brotes que ha habido no le gustan a nadie, no nos favorecen, han perjudicado bastante a la economía española, pero si atendemos a las palabras de los expertos como Fernando Simón, que manejan muchos datos de toda España y sus características, pues esto no parece que sea una segunda ola”, ha asegurado Enjuanes.

“Se trata de un conjunto de brotes que no es que nos pongan contentos a nadie pero con las medidas que se están tomando, hasta donde yo sé la situación sería controlable”, ha insistido.

El científico ha asegurado que él es optimista y cree que, igual que se ha hecho anteriormente en momentos mucho más difíciles que los de ahora, ahora también se puede controlar.

Enjuanes ha admitido que ahora hay muchos más casos de infectados, pero ha matizado que se están haciendo muchas más pruebas y la proporción de asintomáticos es mucho mayor.

“Da la impresión de que el virus se está atenuando, lo cual es muy favorable y es lo que suele ocurrir en estas circunstancias. Los virus cuando irrumpen suelen ser muy virulentos pero luego suelen ir perdiendo la virulencia”, ha recalcado.

Las declaraciones de Simón sobre que no existe la segunda ola han generado muchas reacciones entre otros expertos. Por ejemplo, Miguel Marcos, médico en el Hospital de Salamanca y profesor en la Universidad de esa misma ciudad, ha contradicho a Fernando Simón.

En un mensaje en Twitter, donde cuenta con más de 25.000 seguidores, el sanitario ha escrito: “No, no parece la segunda ola. Supongo que hasta que no arrase toda la playa, como la otra vez, no parecerá una ola”.