El mensaje institucional de Díaz Ayuso horas antes de la vuelta a clase: "Hay un gran plan"

Le insiste a las familias: “Que no tengan miedo. La educación no se puede parar. Parar colegios e institutos sería un perjuicio tremendo porque ese tiempo sería muy difícil de recuperar”.

Ayuso ha puesto en valor lo que ha llamado “un gran plan” para “hacer de los colegios un lugar seguro . No mandamos a los alumnos a una zona de riesgo sino a un lugar seguro. Hemos bajado la ratio de alumnos por clase, vamos a hacer test constantemente, estamos utilizando nuevos espacios para evitar aglomeraciones”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los ciudadanos para pedir “su comprensión y su colaboración” ante el curso más difícil de “nuestra historia”. “Hoy hay mucho alarmismo y confusión, pero no convienen a nadie”.

“En estos momentos, más que nunca, debemos respetar la autoridad del profesor. Será un curso donde la relación alumno-profesor mejorará ya que los móviles no podrán ser utilizados en los centros, para convertirlos en lugares de estudio y compañerismo. Estoy segura de que los alumnos nos van a dar una lección de madurez. Sobre ellos cae la responsabilidad de ser solidarios y cumplir las normas por el bien de todos”, ha remarcado.

En un mensaje dirigido directamente a los progenitores y otros familiares, ha pedido que “respeten la orden de no entrar en los centros si sus hijos tienen más de tres años; que las personas mayores no lleven y recojan a los niños y si no hay otra posibilidad, que cuiden al máximo la distancia”. “Son las familias las que más nos pueden ayudar para que el curso comience y se mantenga sin alteraciones”, prosigue.

Ayuso mira al pasado “cuando todos remábamos en la misma dirección y nos hizo un país envidiable. Tenemos que aprender de entonces. Serán días difíciles, anómalos, pero si vamos a una el virus desaparecerá”.

“A partir de mañana, familias, alumnos, profesores, direcciones de centro, personal de limpieza, conductores, conserjes se van a convertir en nuestros nuevos héroes” remata la presidenta en tono serio.