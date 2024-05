El soldado español condecorado por su actuación en una DANA

Fernando Martín Pozueco, cabo primero del Ejército de Tierra, fue condecorado este jueves por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por su actuación durante la DANA del mes de septiembre en Aldea del Fresno (Madrid). Se encontraba en su domicilio de la localidad cuando llegaron las lluvias torrenciales y no dudó en salir a ayudar a sus vecinos.

"Yo no puedo quedarme de brazos cruzados si veo a un vecino ahogándose. Prefiero ahogarme con él", comenta en declaraciones a El Debate. Y añade que esos son los valores "que aprendí desde pequeño en mi casa, aunque los valores militares también me han ayudado a no perder la calma en esas situaciones, a aguantar el dolor y el frío y a bloquear el miedo".

Martín Pozueco estaba en casa tranquilamente con su madre y su hija de ocho años y decidió salir a alertar a sus vecinos de la crecida del río. "Mi sentido arácnido me avisó de que eso no era normal", confiesa. De hecho, la cantidad de agua era tal que una ola de dos metros se llevó por delante su coche y hubo un apagón de luz.

Sin embargo, y pese a estar a oscuras, el cabo comenzó a socorrer a sus vecinos. "Escuchaba los gritos de las hijas de mi vecino, un bebé recién nacido, y dos niñas de 4 y 8 años, y yo, que soy padre, solo pensaba que tenía que salvarlas", explica. Y no fue fácil, porque durante sus labores de rescate se llenó de cortes y heridas que dice que apenas notaba porque tenía "bloqueado el dolor".

Rescató a todos los vecinos que pudo pero hubo uno que fue imposible, el hombre que falleció arrastrado por la corriente. "Soy muy exigente y pienso si lo hice mal, si hubiera salvado su vida si hubiera llegado tres minutos antes...", se lamenta.

Las otras condecoraciones de Martín Pozueco

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayola Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo no es el primer reconocimiento que Martín Pozueco ha recibido a lo largo de su carrera militar. También tiene un tricornio honorífico que le fue otorgado "en reconocimiento al esfuerzo y compromiso demostrado al rescatar a varios vecinos durante las inundaciones en Villamanta, asumiendo un elevado riesgo personal", y un distintito blanco otorgado por el Ministerio de Defensa.