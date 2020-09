El Ministerio de Consumo prohibirá los 902

Desde Consumo recuerdan que toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica con el objetivo de que sea una comunicación rápida y eficaz. Y legalmente se debe disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica.

Sobre las dudas que conlleva esta “tarifa básica” se pronunció el propio Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia de marzo de 2017, en la que falló: “El concepto de tarifa básica (…) debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”.

Actualmente, la ley de defensa del consumidor dice en su artículo 21.2: “En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica (…). A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.

Esta modificación que quiere llevar a cabo Consumo, basándose en estos preceptos, también responde a la idea que tiene el Ministerio de que ese acceso a la información de los consumidores de manera directa y transparente no puede estar condicionada por los recursos económicos y no se pueden ver reducidos como consecuencia del ejercicio de un derecho básico. Es decir, “justicia social”. Además, el departamento de Garzón trabaja en una medida que las asociaciones en defensa de los consumidores llevan pidiendo desde hace años. “Informarte, consultar o reclamar a una empresa no puede suponer un sobrecargo en las facturas mensuales, sean clientes o no”, entienden.