El momento de Irene Montero que arrasa en Twitter: más de 2.000 compartidos y subiendo

Es uno de los vídeos políticos que más se está compartiendo en las últimas horas en redes sociales y la protagonista es la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La número dos de Podemos estuvo este jueves en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de la que forman parte todos los partidos con el fin de llegar a acuerdos para afrontar la crisis que el coronavirus ha dejado en España.

Montero tuvo un tenso encontronazo dialéctico con la diputada de Vox, Macarena Olona. La situación fue tal que en un momento de la intervención de la política de extrema derecha la ministra se llevó las manos a la cabeza.

Ahora, Montero ha dejado una intervención que está siendo de lo más aplaudida en Twitter, donde en pocas horas tiene más de 2.000 compartidos y más de 6.000 me gusta.

Montero ha defendido que “la mujer tiene una sobrecarga que es responsabilidad de la institución pública remediar y resolver”, en respuesta a Olona, quien apuntaba que su formación “cree en la cultura del esfuerzo”.

“En este país no hay una brecha del 30% en las pensiones porque las mujeres no se hayan esforzado. En este país no hay una brecha laboral del 22% porque las mujeres no se hayan esforzado”, ha señalado Montero.

La ministra ha comentado que las mujeres tienen una carga de trabajo mucho mayor que la que tienen los hombres que se debe “a una desigualdad estructural que se llama machismo, patriarcado”.

“No transmitan a la sociedad que si una mujer no puede más con la vida porque tiene que trabajar, limpiar la casa, hacer la comida, estar pendiente de si al niño se le ha quedado pequeño el pantalón... que si la mujer no puede más no es porque no se esfuerce”, ha sentenciado.