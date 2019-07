El padre de Malú sorprende con este mensaje a Albert Rivera: "¿Tú qué le ofreces a mi hija?"

Malú y Albert Rivera hicieron pública su relación hace unos días, después de que ambos saliesen juntos del hospital donde estaba ingresado el líder de Ciudadanos.

Con una camiseta en la que se podía leer Love, la cantante se apartaba del político y se metía en un coche ante la sorpresa de los medios allí presentes.

Ahora, ha sido el padre de Malú, Pepe de Lucía, el que ha valorado lo ocurrido en una llamada telefónica con Sálvame. ”¿Qué le parece que su hija haya hecho pública su relación con Albert Rivera?”, preguntaba la reportera.

“Qué alegría me da que mi niña sea feliz”, ha respondido el artista. Y ha añadido para sorpresa de muchos: “Lo que todavía... ya que se ha dicho, no ha venido a pedirme la mano. Tiene que venir a pedirme la mano de mi hija, si no le voy a dar un guantazo. Que venga a pedirme la mano ya”.