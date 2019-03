Críticas a 'Sálvame' (Telecinco) por esta "exclusiva" sobre Albert Rivera y Malú

La audiencia ha estallado contra Sálvame por "exclusiva" que el programa de Telecinco ha ofrecido este viernes sobre la relación entre Albert Rivera y Malú. Lo que el programa había vendido como un "bombazo informativo" ha defraudado a la audiencia, que ha mostrado su decepción y enfado en redes.

Precisamente en las redes había creado la expectación el programa. Durante toda la tarde, la cuenta oficial de Sálvame en Twitter había prometido una exclusiva de María Patiño sobre el asunto que mañana "estará en todos los periódicos".

💣BOMBA MÁXIMA Y ABSOLUTA 💣 María: "Me ha llegado una información de determinados círculos periodísticos en la que se plantea se está tapando una relación que afecta a uno de los dos" #malucinas

Al final no ha sido para tanto y la periodista del corazón ha asegurado en el plató que la historia entre el político y la cantante es una "tapadera" para ocultar una historia todavía más grande que afecta a unos de los dos.

El comentario de Patiño, que muchos no han considerado ni siquiera información, ha enfadado a los espectadores. Estos son algunos de los comentarios con los que la audiencia ha mostrado su contrariedad en Twitter:

Bua, las noticias que dan Sálvame acerca de Malú-River* cada vez suenan más a mentira. Es que yo desde que salió la portada no me lo termino de creer, pero es que viendo las supuestas sospechosas fotos me creo aún menos.