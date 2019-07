El percance de Pilar Rubio en sus vacaciones: "Lo que más me duele son los recuerdos personales"

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Jun 22, 2019 at 9:10am PDT

“Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la info de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua 😭😭😭😭 Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente y además ya no podré enseñaros cosas que tenia ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar”, ha escrito.

Ya en el vídeo, Rubio ha enumerado todo lo que ha perdido: “He perdido un montón de fotos. La agenda, el calendario... Y todo eso por no subirlo a la nube, ¿a que sí? Estamos súper tristes”.

