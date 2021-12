El piso en el centro de Madrid que fascina (para mal) a Twitter

No es la primera vez que un anuncio de Idealista revoluciona las redes ya sea por su tamaño, condiciones o precio. Todos saben que vivir en el centro de Madrid no sale nada barato, pero las condiciones que ofrecen algunos apartamentos en vista de su precio pueden ser excesivas.

“Se trata de una sola estancia tipo loft, de unos 13 m² que no dispone de cuarto de baño ni aseo. Hay un baño compartido entre las 8 viviendas que hay en la misma planta.” Qué poco trabajo nos dais si ya lo decís todo en los anuncios, dejad algo para nosotros 😬 https://t.co/NEV8dd4PU3

También llama la atención que se vende como un piso amueblado, cuyo inmobiliario consiste en un armario de madera y una cocina equipada con fregadero, estanterías y armarios. ¡Y no solo eso! Además cuenta con una ventana en orientación norte, perfecta para ventilar la estancia si abres la puerta de la entrada.

No es la primera vez que un anuncio de estas características llama la atención en redes sociales. Un usuario de Twitter publicó un par de capturas del anuncio resaltando que no disponía ni siquiera de baño privado. Los comentarios sarcásticos, como era de esperar, no tardaron en aparecer.

“Eso de un baño compartido entre 8 pisos no garantiza que incluya nada más que un triste váter debajo de una escalera…”, comentaba un usuario en la publicación. “Un chollo para todos aquellos que gustan de hacer nuevas amistades”, bromeaba otro.