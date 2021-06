El presidente de Ceuta suspende la actividad de la Asamblea para evitar "las tesis de Marruecos" de Vox

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este lunes que no volverá a convocar Sesiones Plenarias ordinarias en la Asamblea autonómica hasta que finalice el “periodo de reflexión” que ha abierto sobre cómo establecer varias “líneas rojas” que a su juicio no se pueden traspasar en los debates, como exponer a la Cámara regional “las tesis de Marruecos”. Esto es lo que, a su juicio, ha hecho Vox al volver a tachar a parte de los diputados y de la sociedad caballa de “traidora a España” y de “quintacolumnista” del país vecino.

“La Mesa de la Asamblea se va a reunir con todos los grupos individual y conjuntamente para concretar lo que se debe y no se debe decir en este Pleno: no se pueden verter acusaciones de traición a la patria y no aportar ni una sola prueba porque todos hemos jurado la Constitución, fidelidad y lealtad a España y a Ceuta y ese es el discurso que hay que trasladar al resto de España y de Europa y a Marruecos, que habla de una ciudad ocupada con una población dividida en la que equipara a musulmanes con marroquíes. No podemos darle pábulo a eso”, ha advertido en declaraciones a los medios tras una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, “porque no sólo ofenden a los acusados, causan un daño a toda Ceuta y a España”.

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha utilizado uno de sus turnos en el uso de la palabra defendiendo la necesidad del pin parental en los colegios para volver a tachar de “promarroquíes” y de “quintacolumnistas” del Reino alauita a formaciones localistas como el MDyC y Caballas y también a “miembros del PP”.

Vivas llama a la “responsabilidad” a todos los grupos

“La patria no es de Vox y España y Ceuta tampoco; la patria”, según le ha contestado el presidente, “es integradora, inclusiva, abierta y multicultural. Vox no tiene derecho a que, porque un partido no comparta su ideología, se convierta en promarroquí: dividir esta institución entre españoles y promarroquíes nos causa un daño letal”, le ha reprochado antes de suspender el Pleno.

Después, en declaraciones a los periodistas, el presidente ha hecho una “llamada a la responsabilidad a todos los grupos”. “No quiero señalar a nadie porque la sociedad sabrá distinguir quiénes son los generadores de la tensión, pero en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia nuestra fortaleza está en la unidad y nadie está legitimado para ponerla en tela de juicio”, ha argumentado Vivas, que se ha ofrecido a “dar un paso a un lado” si esa es la única solución “para que en esta Asamblea se defienda y proteja la unidad en la defensa de nuestra españolidad y la convivencia.

“Esta situación está provocada por Marruecos, que los días 17 y 18 de mayo intentó presionar al Gobierno de España y a Europa con la inmigración irregular, poner en jaque nuestra integridad territorial, cuestionar nuestra soberanía y desestabilizar Ceuta empezando por sus instituciones, por lo que si en esta Asamblea que nos representa a todos se cuestiona algo tan básico como que todos defendemos nuestra españolidad le estamos haciendo un favor a quien pretende dividir a la sociedad ceutí”, ha contextualizado.