El próximo paso en Venezuela: ¿negociación?

En este momento el clima político en Venezuela no es tormentoso, experimentamos una reciente calma, que en los últimos tiempos siempre es tensa, puesto que están latentes preguntas como: ¿Cuál es el próximo paso de los actores políticos? Y en particular ¿Qué hará la oposición al chavismo? Las respuestas a estas preguntas se trabajan en tablero complejo que va desde Washington hasta Caracas, pasando por Moscú y Pekín; con velo de confidencialidad y aportar al respecto nos puede situar en el terreno de la especulación. Podemos entonces, trabajar sobre otra interrogante ¿Cuáles son las direcciones posibles en las cuales se pueden enmarcar los pasos de los actores políticos en disputa?.

Luego de un 2018 donde el chavismo mantuvo la iniciativa en el campo político, comenzó este 2019 con su oposición marcando la pauta, lo que se ha traducido en coyunturas álgidas y hasta límites. Un breve recorrido por acontecimientos recientes dan cuenta de lo afirmado, veamos: el 10 de enero, tras la juramentación Nicolás Maduro para su segundo mandato, el diputado Guaidó se autoproclama “presidente interino”; el 23 de enero de plantean movilizarse para exigir la salida de Maduro; un mes después se anuncia la entrada forzosa de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, el 30 de abril se promueve un pronunciamiento de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana o la simulación de “golpe”, y recientemente anuncian conversaciones con el Comando Sur de los Estados Unido de América.

Un balance de las acciones opositoras nos permite constatar que los objetivos propuestos en esta etapa no se han conseguido, a pesar de declarar recurrentemente la inminencia de su logro. A la fecha ni hay “cese de la usurpación”, ni ·”gobierno de transición”, ni “elecciones libres”. Lo anterior no niega sus avances, en particular las relacionadas con el aumento de las solicitudes al Gobierno de los Estados Unidos de América para profundizar la implementación de medidas unilaterales contra el país, promover el cerco diplomático (estancado a la fecha) y que se considere con más intensidad el uso de la fuerza nacional o extranjera para desmoronar y desplazar el Gobierno de Nicolás Maduro, además de posicionar un discurso en la empresas de comunicación global, donde se refleja a nuestro país como estado fallido, que requiere la competencia de las grandes potencias para el arreglo del asunto Venezuela.

Las medidas unilaterales por parte del gobierno de los EUA han afectado las capacidades del ejecutivo nacional para operar, ya que compromete su política económica y la institucionalidad que provee los servicios públicos, lo que en términos reales supone una paulatina disminución de la condiciones de vida de clase trabajadora. Agrava la situación de la población venezolana la impunidad que disfrutan las redes organizadas para la corrupción en la administración de lo público y selección prioritaria de la población de mecanismos individuales de gestión de soluciones.