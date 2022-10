El Real Madrid gana al Barça (3-1) en el Bernabéu y se pone líder de LaLiga

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images

El VAR avisó al colegiado Sánchez Martínez y rectificó su decisión al ver el pisotón claro de Eric García sobre el futbolista brasileño. El ’21′ del Madrid asumió la responsabilidad desde los 11 metros y no falló, certificando la victoria blanca en el descuento.

El Madrid, nuevo líder

El equipo de Ancelotti entró bien en el partido. En los primeros minutos logró disputar la posesión al Barça y Benzema, que no atravesaba una buena racha goleadora tras su lesión, volvió a encontrarse con el gol, un día de antes de que, probablemente, se lleve el Balón de Oro.

Benzema pudo ampliar la ventaja madridista en la segunda mitad, pero el árbitro anuló el tanto porque estaba en fuera de juego y no fue hasta el tanto de Rodrygo cuando el Real Madrid no logró cerrar la victoria.

Otro golpe para el Barça

Una victoria en el equipo de su eterno rival no solo le habría servido para distanciarse en LaLiga, sino que también habría supuesto un chute de energía positiva para una plantilla que está atravesando una mala racha.

El partido ante el Madrid no ha sido una excepción y es que el Barça ha vuelto a cometer nuevos errores en defensa, pese a que Xavi optó por incluir en el once inicial a Sergi Roberto, a Frenkie De Jong y a Jules Koundé. Unos cambios que no funcionaron.