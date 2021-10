El reencuentro entre Fani y Christofer en 'La Última Tentación' que no para de comentarse en Twitter

Todo esto antes de mostrarle las imágenes en las que Fani se besa con Julián en la piscina. “Qué asco me das”, fue la reacción inmediata de él nada más saber lo que había hecho su novia. Fani trató de justificarse y llegó a afirmar que en realidad no se sentía atraída por Julián. ”¿Pues entonces qué pasa, si te llega a gustar te lo follas?”, fue la cara respuesta de Christofer.

Sandra Barneda le preguntó a Christofer si Fani es la mujer de su vida y él, tras lo visto, lo dudó. Su novia no se quedó callada y volvió a reprocharle su actitud en la pareja: “Es que a lo mejor tú no eres el hombre de mi vida porque tú no me complementas en nada. He tenido mil broncas contigo y a lo mejor tenía que pasar esto para que nuestra relación se termine porque no tengo los huevos necesarios de dejarte, porque siempre vuelves”.