La presentadora Tania Llasera ha vuelto a compartir en su perfil de Instagram una reivindicativa publicación tras los posados sorpresa de los últimos días. La televisiva ha mostrado de nuevo su cuerpo en bikini, al natural y sin ningún tipo de complejos en dos vídeos que ha acompañado con un firme alegato.

“Estoy potente y lo sé, estoy ‘rellenita’ y no llena de complejos y eso chicas... Pues parece que choca”, ha empezado contando Llasera, que ha asegurado que miles de seguidoras le han escrito alabando su actitud. “Ole por tu ovarios, yo no podría, yo me escondo”, ha recibido.

Su propósito, como ha reconocido, no es el de “hacer apología de nada, ni dar vergüenza a nadie”, ella lo que ha buscado es normalizar los cuerpos naturales tras alcanzar a las personas, algo que ha catalogado “como lo más saludable del mundo de las redes sociales”.