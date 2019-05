La Junta informa a Vox de que el 40% de trabajadores contra la violencia de género no está colegiado

Marín ha salido al paso de las declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento del líder de Vox, Francisco Serrano, de que los datos aportados por la Junta indican que el porcentaje de no colegiados es de más del 50 por ciento, una información que, a su juicio, “es bastante escandalosa”.

La Junta de Andalucía ha trasladado a Vox los datos que ha solicitados sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha de violencia de género que indican que más del 40 por ciento no está colegiado, según ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín.

✅ Dijimos que íbamos a desmantelar el cártel de la ideología de género y lo estamos haciendo. Gracias a VOX, las mujeres que sufren maltrato serán atendidas por especialistas en malos tratos, no por comisarios políticos de la izquierda. 📢 #VOXcumple https://t.co/CcIJzZwZGn

Francisco Serrano ha añadido que la información la tendrán que analizar en profundidad para decidir si plantean alguna iniciativa o alguna pregunta al Gobierno andaluz.

Según el líder de Vox, este asunto “afecta a muchísimos andaluces en un tema transcendental como son las cuestiones de violencia de género”, y sobre todo a los equipos psicosociales “donde se tienen que tomar decisiones fundamentales sobre la custodia de los hijos”.

Serrano ha insistido en que siendo colegiados es como se puede pedir responsabilidad deontológica a los colegios profesionales, algo que ocurre en cualquier profesión “como un médico o un abogado”, y se pueda recurrir a un colegio “donde tu puedas pedir después una sanción disciplinaria”.

Tras advertir de que “la ley y el Tribunal Constitucional” exige que los profesionales estén colegiados, Serrano ha reiterado que a Vox no les interesa “ni el sexo ni el nombre ni las cuestiones personales” de los trabajadores sino “los datos profesionales, la cualificación de estas personas y si están colegiadas”.

La respuesta del vicepresidente del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar y ha explicado a los periodistas que Serrano “se confunde” en su denuncia porque “una cosa es no tener la titulación y preparación otra es no estar colegiado”.