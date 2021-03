El sentido común o por qué debería aplicarse la doctrina AstraZeneca a la venta de tabaco

Terroa via Getty Images/iStockphoto

Un hombre fumando.

Un español a día de hoy tiene acceso a todo el tabaco, la comida basura y los azúcares que quiera, pero no puede elegir ponerse una vacuna que cuenta con el beneplácito de la OMS y la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué el Gobierno ve el perjuicio de esta última y no el de los anteriores cuando las cifras del perjuicio de una y otros son indiscutibles?

Por otro lado, el enfermero Perdidue tuiteó que “con toda la evidencia que hay sobre el tabaco y su relación con la aparición de enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales (incluyendo trombosis), no entiendo cómo no se ha suspendido temporalmente la venta de esa mierda”. Habrá que permitirle hablar en plata.

Con toda la evidencia que hay sobre el tábaco y su relación con la aparición de enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales (incluyendo trombosis), no entiendo cómo no se ha suspendido temporalmente la venta de esa mierda.

El enfado de gran parte de la sociedad hacia las contemplaciones con las que el Estado trata a la industria tabaquera es palpable. En primer lugar, los estancos fueron considerados establecimientos esenciales, como si fueran farmacias o supermercados, durante lo más duro del encierro de marzo de 2020. Meses más tarde, en agosto, descubrimos que la obligación de llevar mascarillas para impedir la transmisión de la covid no se aplica a los fumadores, que retienen el privilegio de intoxicarte el tapabocas bajo unos ficticios dos metros. Por último, Sanidad no se ha atrevido a prohibir el tabaco en las terrazas de hostelería. En comunidades como Andalucía han desaparecido los ceniceros de las mesas y un buen número de hosteleros colocaron el cartel de “prohibido fumar” en las terrazas exteriores. Sin embargo, la falta de valentía del Gobierno deja sin valor esta medida pues no ha sido capaz de respaldarlo con una prohibición real.

Ya está bien. Las más de 70.000 muertes contabilizadas por covid deben permitirnos hacer las conexiones pertinentes para reconocer la atrocidad que supone permitir la venta de tabaco. Los estoicos reclaman la claridad para ver la realidad como una de las virtudes básicas y ha llegado el momento de juzgar al cigarrillo por lo que es, un arma de destrucción masiva al servicio del beneficio económico de una élite y a expensas del resto de la sociedad.

El tabaco no es solo una cuestión de salud, sino de derechos civiles violados sistemáticamente por las corporaciones tabaqueras. No es un hecho demasiado conocido en España, pero en 1995 el Congreso de los EEUU obligó a comparecer a los ejecutivos de las siete mayores empresas fabricantes de cigarrillos, los cuales mintieron a sabiendas, negando que la nicotina de sus productos causaban adicción. En concreto, Phillip Morris ocultó al público dos estudios con animales en 1983 y 1985 que probaban que los mismos se volvían adictos a la nicotina.

Estos mismos ejecutivos, interpelados por el Congreso, declararon que preferían que sus hijos no fumaran jamás. Curiosamente, en Nofumadores.org, preocupados porque los adolescentes españoles tienen un acceso sin restricciones al tabaco y comienzan a fumar antes de los 14, decidimos preguntar a la sociedad española “¿A qué edad quiere usted que su hijo comience a fumar?” La respuesta, incluyendo más de un tercio de hogares de fumadores, fue “a ninguna”, en el 97% de los casos.

Sin duda, ha llegado el momento de un final de partida para el tabaco. Sería fantástico leer en las noticias, y no en El Mundo Today, que se les aplica la doctrina AstraZeneca y su venta se suspende desde mañana mismo. Aunque no sea así, hay que ir por el camino de un final de juego, un cambio de paradigma que corte la hierba bajo sus pies, con medidas valientes que suban el precio de la cajetilla a 10 euros, con el empaquetado neutro y las playas y terrazas de hostelería libres de humo.

Hay que cambiar del paradigma del control del tabaquismo al de hacerle jaque mate. A este monstruo hay que empequeñecerlo antes de poder ahogarlo porque si no seguirá alimentando su beneficio con la muerte de decenas de miles españoles. Resulta increíble que seamos capaces en un par de años de acabar con una pandemia vírica y que permitamos la cronificación de otra de origen industrial y conocido.