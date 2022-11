El tatuaje con la cara de Mariano Rajoy que no deja de triunfar en Internet (y con razón)

La expresión “hacerse un Rajoy” gana cada día más utilidad. Mariano Rajoy , expresidente del Gobierno por el Partido Popular , es muy conocido por todos, no solo por el cargo que desempeñó hace unos años sino por los trabalenguas que ha protagonizado en numerosas ocasiones.

En la actualidad, cuando una persona se lía al hablar, se dice que “ha hecho un Rajoy”, haciendo honor, precisamente, a los lapsus lingüísticos del popular. Pero su fama ha adquirido todavía más protagonismo a raíz de una publicación del usuario @u__v__e en Instagram, tatuador en ‘ One O Nine Tatto ’ de Barcelona.

Según el artista, que ha sido contactado por El HuffPost, un cliente quería un tatuaje hecho por él, pero todavía no había decidido qué hacerse, así que, como profesional de la tinta, no dudó en aportar ideas: “Yo le dije que podría hacerse “un Mariano”, porque profeso una gran admiración hacia su persona”.

El tatuador relata que el usuario accedió sin más, pero añadió que quería un dibujo “con algún tipo de contexto”. Por eso, en plena tormenta de ideas, volvió a ofrecerle una, de nuevo, poco usual: “Le dije que podía hacérselo encarnando a Guts, el héroe de un manga que lucha contra un ejército de demonios, que no son más que un reflejo de su propio proceso de autoconocimiento y redención y que este “viaje del héroe campbelliano” representaba de una manera muy acertada a Mariano Rajoy, luchando contra los enemigos de España”.

También en esta ocasión, al cliente le gustó el planteamiento y quiso llevarlo a cabo cuanto antes. Aunque no se conocían hasta ese momento, lo cierto es que es posible que no se olviden jamás. Los comentarios, como no puede ser de otra manera en Internet, se cuentan en cientos.