Lo cierto es que la ley encaja expresamente el supuesto de las emergencias sanitarias en este tipo, reservando el estado de excepción a contextos de graves crisis social, en los que el orden público y el funcionamiento de las instituciones o de los servicios públicos esenciales se vean “gravemente afectados”.

Además, mientras que el estado de alarma puede ser declarado por el Consejo de Ministros, para el segundo es necesario el aval previo del Congreso, lo que dilata aún más los plazos.

“El tribunal seguramente pondrá en consideración qué es suspensión y qué es limitación”, apunta Bastarreche. “Hacer una fiesta de 30 personas en ese contexto a las 4 de la mañana no es una suspensión, pero quizá salir a dar una vuelta a la 1 de la noche puede considerarse como tal”, admite. “No se puede decir que ambas acciones se ubiquen en el mismo campo”.

Las multas abren otro melón. Durante los más de tres meses que estuvo en vigor el confinamiento, según los datos de Interior, las fuerzas de seguridad propusieron la imposición de más de 1 millón de sanciones. Unas cantidades que ahora quedarían en el aire.

“Los magistrados harán un cierto trabajo en el fallo para hablar sobre los efectos de la misma”, comenta el experto. “Es como cuando el TC dicta sentencias sobre las reformas laborales, que no siempre sus efectos son retroactivos o se anulan de plano”, matiza. “Los efectos son “ex tunc”—locución latina que significa “efectos desde entonces”—y no “ex nunc”—desde ahora—.“Habrá que ver, eso sí, qué cuantía o qué tipo de sanciones son las anuladas, ya que las administrativas no tienen efectos retroactivos”.

A la espera de la sentencia del Constitucional, los expertos en la materia esperan que el fallo sirva de precedente para evitar a futuro debates jurídicos similares.