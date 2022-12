El TRE-MEN-DO rifirrafe entre Pablo Iglesias y un periodista que acaba colgando en directo

“Basta leer tus artículos, John, para comprobar que neutral no has sido en tu vida”

Y entonces, Iglesias ha replicado: “Yo celebro la enorme neutralidad de John Carlin, que se le olvida que Feijóo tiene una foto sin camiseta con un narcotraficante en un yate... creo que aquí neutrales no somos ninguno”. No se ha quedado ahí y le ha contestado al columnista de Clarín que “basta leer tus artículo, John, para comprobar que neutral no has sido en tu vida, lo cual además está muy bien porque yo creo que no hay que fiarse de nadie que presuma de ser neutral”.