El vestido blanco y otras grandes epopeyas

POOL New / Reuters Kamala Harris, tras conocerse la victoria demócrata en las elecciones de EEUU.

En su primera alocución como vicepresidenta electa de EEUU –la primera mujer negra elegida para el cargo–, Kamala Harris llevaba un traje blanco diseñado por la venezolana Carolina Herrera, emigrante y uno de los grandes símbolos sobre el triunfo del gentilicio más allá de nuestras fronteras. La combinación convirtió la en apariencia mínima decisión estética en toda una declaración de intenciones. Kamala iba de blanco como las sufragistas antes que ella, y una de las primeras frases que pronunció fue la de dejar claro que su logro “no era sólo el triunfo de llegar a semejante cargo” sino abrir la posibilidad a que otras tantas mujeres lo hicieran también.

Escuché el discurso de Kamala con una singular emoción. No se trata sólo del hecho de ser una mujer que logró atravesar una línea invisible que rompió un viejo paradigma político, sino porque el traje blanco, la mirada satisfecha y su mera presencia en el podio es un mensaje de poder de enorme significado para todas las mujeres, se sientan representadas por Harris o no, le respalden políticamente o no. La vicepresidenta electa es la encarnación de una serie de símbolos específicos, de un recorrido extraño y al final, un insólito triunfo que toda mujer comprende con claridad. Kamala Harris, vestida de blanco, envestida del poder de las urnas, convertida en una opción democrática para buena parte de los electores de una de las potencias mundiales, es la demostración que algo cambió –evoluciona– en el sentido más profundo de la cultura. De la forma en que la mujer es percibida y hacia dónde se dirige en el futuro. Kamala rompió el techo de cristal para que todas las mujeres que así lo deseen puedan seguir su ejemplo y además le reasignó una importancia enorme, plural y pertinente a los símbolos discretos de una lucha muy antigua, muy dura y en ocasiones ingrata, por los ideales.