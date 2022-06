Los andaluces van a las urnas con Moreno como favorito y la gran incógnita del pacto con Vox

Y no ha contestado Moreno porque no ha querido. La propia Olona le tendió la mano en directo en el último debate en Canal Sur ofreciéndose para un acuerdo con los populares. De hecho hubo una amenaza directa: no facilitará su investidura si es necesario al menos un voto suyo si no se garantiza que entran a gobernar en coalición en la Junta de Andalucía. El ‘popular’ ha llegado, en cambio, a abrir la puerta de una repetición electoral si no dan los números para una investidura y reprocha que la extrema derecha quiera entrar en un Gobierno en el que no cree. Desde la izquierda no lo ven y recuerdan que fue el primer político del PP que pactó con Vox en las pasadas elecciones de 2018, aunque el apoyo fue externo desde el Parlamento.