Todas las claves del 14-F

Se habían visto muchas cosas en elecciones en Cataluña, pero esto nunca: todavía no se sabe si se celebrarán o no. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene provisionalmente la cita con las urnas este 14 de febrero , pero tiene que resolver sobre el fondo del asunto antes del próximo 8 de febrero. Es decir, podría haber una resolución judicial para aplazar los comicios.

CESAR MANSO via Getty Images

CESAR MANSO via Getty Images Una mujer a punto de votar en las anteriores elecciones

La operación se había urdido durante un mes en La Moncloa, entre Sánchez e Iceta. Hacía falta un recambio en Cataluña, donde la política había quemado a todos sus protagonistas desde el 1-O. El único que seguía era el propio Iceta y su tirón no daba para ganar o subir mucho. Las encuestas apuntaban a otro nombre: Salvador Illa. Esto convenció al presidente, que ha hecho una apuesta muy fuerte para intentar cambiar la situación en Cataluña, enquistada desde hace una década, y se volcará personalmente en la campaña.

Hasta hace poco más de un mes las elecciones parecían un duelo entre los socios del Govern: Esquerra vs. Junts per Catalunya. Pero a finales de diciembre todo saltó por los aires con una noticia bomba: Salvador Illa , hasta este miércoles ministro de Sanidad, volvía a Cataluña como ‘número uno’ del PSC tras dar un paso al lado Miquel Iceta.

El año pasado se produjo una situación similar, en País Vasco y Galicia. Entonces se aplazaron hasta julio, pero hay una serie de características diferentes : entonces había un estado de alarma con confinamiento domiciliario, todos los partidos estaban de acuerdo y nadie recurrió ante los tribunales. Si durante la primera ola se suspendieron muchas elecciones a nivel internacional, no ha sido la tónica en la segunda, como se ha visto en Estados Unidos o Portugal. La duda que surge, al hilo, es qué grado de abstención puede acarrear la pandemia.

Gari Garaialde via Getty Images

Gari Garaialde via Getty Images Votación en las vascas

ERC ha elegido como delfín a Pere Aragonès , con pinta de tecnócrata, frente a una Junts liderada por Laura Borràs, que ha crecido políticamente en el Congreso de los Diputados y goza de esa capacidad de poder decir las cosas sin tener mucha mochila política detrás. Ahora los dos van contra Illa: la pregunta es qué pasará el día después. Como siempre, si suman, la idea sería un independentismo unido en el Palau, pero en los últimos años ha sido un infierno interno. ¿Optaría ERC por un pacto de izquierdas con el PSC y En Comú Podem? Los de Illa lo rechazan, mientras que los de Pablo Iglesias lo sueñan. Además, parece muy difícil que Esquerra no sucumbiera a la presión independentista si dan los números.

La lucha en la sombra estaba capitaneada por Oriol Junqueras (en la cárcel de Lledoners) y Carles Puigdemont (en Waterloo). Todo indicaba a que se iban a tirar los trastos a la cabeza (con ERC soñando con ser por primera vez el partido más votado en unas catalanas), hasta que llegó Salvador Illa. El mundo independentista ha encontrado a un rival al que golpear y no tener que hacerse daño internamente.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pere Aragonès, Laura Borràs y Quim Torra

La fratricida lucha por la derecha

La derecha libra también en su seno una durísima batalla este 14-F en Cataluña, una comunidad utilizada para ganar votos por estos partidos en el resto de España. Hay varias tendencias: la primera es que Cs tendrá más votos que PP y Vox en teoría, pero su batacazo será brutal (perdiendo unos veinte escaños).

Arrimadas logró en las pasadas elecciones, convocadas en virtud del artículo 155, una histórica victoria, la primera de un partido no nacionalista. Pero luego ni gobernó ni le sacó provecho. Los naranjas ni intentaron una investidura (a pesar de que no daban las cuentas, la sensación fue de no luchar como habían prometido en campaña) y luego el partido comenzó una deriva a nivel nacional con el consiguiente hundimiento el 10-N. Arrimadas dejó Barcelona, perdiendo Cs su carisma allí. Para luego más tarde enfangarse en una polémica decisión: sustituir a Lorena Roldán, ganadora de las primarias, por Carlos Carrizosa (afín a la actual dirección). Más leña al fuego: Roldán se ha ido con el PP para esta cita.

Dentro de esa derecha hay otro particular duelo: PP vs. Vox. La ultraderecha entrará por primera vez en el Parlament (Cataluña ya no será un oasis en España en ese sentido). Pero es que además los de Abascal podrían lograr, si se cumple el barómetro del CIS, el sorpasso en esta histórica autonomía. Esto supondría un durísimo golpe para los de Pablo Casado, que levantan con toda su fuerza la bandera de España y que han renunciado al España Suma para intentar comerse a Cs y a Vox.

Cataluña, de elecciones.