Madrid se reconcilia con el PP

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Simpatizantes del PP, este martes, en la madrileña calle de Génova, sede del partido.

Que estas elecciones no eran unos meros comicios autonómicos lo sustentan las consecuencias del resultado y que ha llevado a Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, a dejar la política y a renunciar a todos sus cargos en la formación morada.

Los ciudadanos de Madrid, además, ha asestado un duro golpe a los naranjas y han querido que Ciudadanos (Cs) (3,43%), que hasta hace dos meses gobernaba la Comunidad en coalición con el PP, desaparezca de la Asamblea regional. Los de Inés Arrimadas, comandados por Edmundo Bal, son uno de los grandes derrotados de la noche.

La ultraderecha de Vox (9,14%), que ya ha anunciado que facilitará la investidura de Ayuso, mantiene prácticamente la misma influencia que tenía en la Cámara autonómica y gana un escaño a los 12 que logró en 2019. Eso sí, la líder ultra, Rocío Monasterio, ha asegurado que el PP tendrá que elegir “entre Vox y la abstención del PSOE”.

Ayuso, que pese a que había dicho que no quería gobernar con la extrema derecha no veía con malos ojos incluirla en su gabinete, no necesitará el ‘sí’ de Vox —le basta la abstención— para volver a sentarse en el asiento presidencial de la Puerta del Sol, la sede del Ejecutivo regional. Pero lo cierto es que cualquier proyecto de ley que alumbre el Gobierno de Ayuso pasará, previsiblemente, por las manos de Vox que se convertirá de nuevo en el socio preferente del PP.