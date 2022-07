Empleo, la última puerta del armario LGTBI

Habré llegado demasiado pronto. Quizás me he arreglado demasiado. Les parecerá poco mi nivel de inglés. Cómo me veo dentro de cinco años. Por favor, que no me pregunten otra vez cuál es mi mayor defecto. Además de estas dudas y temores frecuentes antes de una entrevista de trabajo, hay quienes se hacen unas cuantas más. ¿Me valorarán igual que al resto si lo cuento?, ¿tengo que acordarme de no hacer ese gesto?, ¿me darán el puesto aunque diga el nombre por el que quiero me llamen y no el que aparece en el DNI?