Hay quien dice que le está bien empleado, por no haber sabido deslindar la imprescindible asesoría en materia de epidemiología y salud pública de la también obligada responsabilidad de decidir, entre distintos valores y opciones, las medidas a tomar, es decir: la política. También por las torpes explicaciones sobre la utilización de los recursos de apoyo técnico en el ministerio y las comunidades autónomas (CCAA), perfectamente compatibles con los equipos de asesoría y de expertos en los distintos aspectos y momentos de la pandemia.

No es casual que después de que la política recurriese a la ciencia y los expertos para legitimar sus medidas en el inicio de la pandemia, ahora en la actual fase de cierto descontrol de los brotes, sean entre otros los expertos los que le lean la cartilla a la política.

También cada día más medios de comunicación han hecho valoraciones críticas con la gestión de las distintas administraciones, a raíz de los últimos datos que muestran un descontrol parcial y asimétrico de la actual fase de la pandemia en España.

Si antes el punto de encuentro de todos ellos era que habíamos llegado tarde a la respuesta a la pandemia, pero con el atenuante de que se trataba de un virus hasta entonces desconocido, ahora, con el tiempo transcurrido, al parecer ya no sería perdonable no estar preparados, ni para la supuestamente fallida estrategia de detección ni en el seguimiento y aislamiento de contactos, como tampoco para la, al parecer, escasa previsión en la vuelta al colegio y en

general en la recuperación de la actividad en septiembre.

El problema se le atribuye por una parte a unos políticos cortoplacistas, que o bien no han sido capaces de una salida ordenada del confinamiento o de una planificación sanitaria, tanto de personal como de dotarse de los recursos necesarios, para garantizar los compromisos de desescalada y la nueva normalidad.

Tal parece como si no hubiera existido una presión política, y también pública y publicada, para acelerar el fin del confinamiento en aras de la recuperación económica, y en particular para salvar la temporada turística. Y como si en la desescalada no hubiera habido desde quien entre las CCAA salió, poco menos que a la desbandada, calificándola de proceso autoritario y arbitrario, hasta quien, por el contrario, lo hizo progresivamente y con prudencia.

Tampoco se quiere recordar que ya en el mes de julio la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habían elaborado y pactado con las comunidades autónomas los respectivos planes de respuesta temprana en la fase de control de la pandemia y las medidas y la estrategia de prevención para el inicio del curso escolar y universitario, junto con la dotación de un importante volumen presupuestario destinado a las CCAA para ponerlas en marcha.

Se ignora también que los brotes y los casos de transmisión comunitaria no son uniformes, sino que van por CCAA, por provincias e incluso por barrios, y que por tanto no admiten una calificación, y menos un suspenso general. Como también que el estado de alarma haya dejado paso al ejercicio de las competencias sanitarias y educativas plenas de gestión por parte de las

CCAA y a las correspondientes responsabilidades. Sin embargo, la coincidencia de todos, salvo raras excepciones, es la descalificación generalizada de la gestión de las CCAA y del Gobierno central, en una suerte de equidistancia. Y para otros se ha convertido en la oportunidad esperada para la impugnación del modelo de Estado autonómico, de la capacidad de liderazgo de la coordinación, y aún más del ideal del cogobierno en una situación extraordinaria, como es una pandemia.