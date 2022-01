Ángel Ceña (Soria ¡Ya!): "Negociaremos la investidura con quien esté en disposición de gobernar"

SORIA ¡YA! Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya! a las elecciones en Castilla y León.

Parafraseando a Alfonso Guerra, es muy probable que el próximo 13 de febrero, bien entrada la noche, al nuevo Parlamento de Castilla y León no lo conozca ni la madre que lo parió. La mayoría de los sondeos, salvo el CIS, apuntan a que el PP ganará por delante del PSOE. Todos señalan el hundimiento de Ciudadanos y el ascenso de la ultraderecha. Pero también auguran que esa noche muchos estarán mirando a un grupo de partidos minoritarios que podrían ser fundamentales para garantizar la gobernabilidad en esta región. Entre esos partidos está la formación Soria ¡Ya!, una plataforma ciudadana con solera (nació en 2001), cofundadora de la España Vaciada junto a Teruel Existe, que decidió concurrir a los comicios tras ser convocados por Fernández Mañueco. Horas antes de arrancar la campaña, su candidato, Ángel Ceña, atiende por teléfono a El HuffPost esperanzado por las expectativas que apuntan los sondeos. El CIS les da entre 2 y 3 escaños. Pero hay encuestas que elevan esta estimación hasta los cuatro diputados. ¿Cuál sería un buen resultado para ustedes? Lo que perseguimos con la candidatura es ser la fuerza más votada de la provincia. Creo que podemos lograrlo. Las encuestas son encuestas, con lo cual tenemos los pies en el suelo porque hoy no tenemos ningún procurador. A ver los que podemos tener el día 13 por la noche. Ser la fuerza más votada implicará tener entre dos y tres. Con el sistema D’Hondt es muy difícil llegar a cuatro, pero habrá que esperar. Nosotros queremos transmitir a la ciudadanía ilusión por nuestro trabajo y que el proyecto busca que por fin los ciudadanos de Soria tengan una voz independiente en las instituciones. Una voz que no esté condicionada por los partidos mayoritarios y sus disciplinas de voto, y que sea más acorde con las necesidades que tiene. ¿Qué puede implicar para Soria la llegada de Soria ¡Ya! al Parlamento de Castilla y León? Sobre todo tener voz en esa institución, porque hasta ahora hemos tenido representantes pero no voz. Tampoco hay que criticar a nadie, pero quizás cuando iban allí tenían buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. No ha habido una auténtica independencia a la hora de defender las necesidades de nuestra tierra por parte de los representantes que hemos tenido porque su voz estaba diluida. Los partidos mayoritarios en este país tienen una estructura muy piramidal.

"Soria ha sido olvidada sistemáticamente y ha habido una carencia de servicios y de atención por parte de las instituciones"

¿Por qué alude tanto a la independencia de los representantes? Hablo de que la voz de un diputado, de un procurador, de un senador de Soria, los que hemos tenido hasta ahora, como iban dentro de partidos mayoritarios, cuando llegaban a ese parlamento su voz quedaba diluida. No era la voz de Soria, era la voz del PP o del PSOE. No era una voz que expresara las necesidades de los ciudadanos de Soria. Por eso Soria ha sido tan olvidada sistemáticamente y ha habido una carencia de servicios y de atención por parte de las instituciones. Ustedes forman parte de la plataforma España Vaciada, ¿hasta qué punto pueden ser estas elecciones una prueba de fuego para que el movimiento se extienda a otras regiones e incluso a nivel nacional? Nosotros somos parte muy importante, porque la coordinadora de España Vaciada la fundamos nosotros junto a Teruel Existe, o sea que somos cofundadores. En otoño pasado, llegamos a una conclusión de que estas plataformas tenían que dar el salto a las elecciones autonómicas y a las generales. Estas elecciones nos han pillado preparándonos. Nosotros, al tener más trayectoria, estábamos más preparados. Pero a las de otras provincias les ha pillado preparándose. De hecho, de nueve provincias de Castilla y León, sólo en cinco hemos podido dar ese paso. Bueno, pues quizás también la convocatoria de elecciones iba por ese camino, para dificultarnos el paso.

"Hay ganaderías intensivas que las que se hace mejor carne que en otras ganaderías extensivas. El debate está en que los ganaderos tienen que trabajar bien"

Desde el PP aseguran que España Vaciada “es un invento de la izquierda”. Muy interesante. Bueno, siempre nos preguntan si somos de derechas o de izquierdas. Unos nos dicen que somos la muleta del sanchismo, otros que somos lacayos de la patronal... A lo mejor este debate fuera de Soria tiene más sentido, pero aquí llevamos 21 años de movimiento social y los sorianos saben perfectamente que no nos hemos inclinado en la lucha bipartidista en este territorio. ¿Cuáles son las principales propuestas de su formación de cara a las elecciones? Lo que queremos es revertir el proceso de despoblación. Eso no se puede hacer con una sola medida, sino con un conjunto de medidas. El primer bloque de medidas que llevamos son en el ámbito sanitario. En Soria la Sanidad está fatal. El hospital lleva 17 años en obras. Hay una falta de profesionales sanitarios enorme. Nos han prometido unidades de radioterapia, de ictus, de dolor, que no llegan nunca.

"Curiosamente, los líderes de los partidos siempre van a las granjas de vacas, no a las de cerdos. Claro, ahí huele peor y son más sucias"

Un ejemplo. Ahora mismo, los pacientes que necesitan radioterapia tienen que irse al hospital de Burgos, a 148 kilómetros aproximadamente, por unas carreteras bastante malas. Es casi hacer turismo sanitario. El anterior presidente de la Junta, [Juan Vicente] Herrera, nos prometió esa unidad de radioterapia en 2007, nos lo volvió a prometer en 2011 y en 2015. El propio Fernández Mañueco nos lo prometió en 2019. Y ahora, el jueves pasado en Soria, nos lo volvió a prometer. ¡Pero hombre! ¿17 años prometiendo lo mismo y todavía no se ha puesto ni una piedra? Por eso en Soria la gente ve la Sanidad como un auténtico problema, porque caer enfermo de una determinada patología es hacer turismo sanitario, coger la ambulancia e irte a otros hospitales de otras provincias. Con lo penoso que es tener que hacer eso. A nivel nacional no se escucha hablar de este tema que menciona, sino de polémicas como la de las macrogranjas. ¿Qué opinión les merece este asunto? Pensamos que viene al debate político para despistar otras cuestiones. Encima, se pone en duda la calidad de la carne que producen los ganaderos, cosa que me parece bastante injusta para la gente que trabaja en Soria. La actividad ganadera es muy importante. Soria es una provincia ganadera desde hace milenios, no sólo siglos, y aquí se sabe producir carne y se produce muy buena carne. Hablan de macrogranjas pero yo creo que el debate está entre ganadería intensiva y ganadería extensiva. La intensiva puede estar bien gestionada, bien hecha, respetar la sanidad animal, las medidas medioambientales y no tiene por qué ser mala. Hay que analizarlo, estudiarlo y cumplir las normas de la administración, que son muy estrictas. Si se cumplen, no nos parecen mal. Ahora, hay un proyecto para el pueblo de Noviercas, que pretenden hacer una, ya no sería macrogranja, sino megagranja: 23.000 piezas de ganado vacuno destinadas a la producción de leche. Bueno, pues parece ser que la Confederación Hidrográfica del Duero ha dicho que no hay agua suficiente para sostener esas 23.000 vacas. Tampoco nos han dicho cómo van a gestionar los residuos que puedan producir, que por lo que hemos leído puede ser como una ciudad de 4,3 millones de habitantes. Ahí tenemos serias dudas y, o nos lo explican muy bien o estaremos en contra. Ha dicho que se ha puesto en duda la calidad de la carne que producen los ganaderos, ¿habla del ministro Garzón? Claro, una de las declaraciones o de la transcripción de las declaraciones, fue que la carne que se producía era mala. Dijo concretamente que la de las macrogranjas era de peor calidad. Bueno, yo pienso que hay ganaderías intensivas que las que se hace mejor que en otras ganaderías extensivas. El debate es que los ganaderos tienen que trabajar bien. Para eso tienen que tener sus pautas, la Administración tiene que controlar cómo tratan a los animales y cómo gestionan los residuos. Ese es el verdadero debate. Lo demás es unos que quieren salir en la prensa y provocar el debate, y otros que entran al trapo y piensan que centrando la campaña en este debate se olvidan las cosas concretas que les interesan a los ciudadanos.

"Somos transversales, hemos hecho manifestaciones contra el Gobierno de España y contra el de la Junta de Castilla y León"

¿Qué siente cuando ve a líderes políticos vestirse de ‘rural’ durante esta campaña? Me hizo mucha gracia ver el otro día, no sé si fue en León o en Palencia, que iban algunos líderes nacionales de un partido político a una granja. Curiosamente siempre van a las de vacas, no a las de cerdos. Claro, ahí huele peor y son más sucias. E iban con mocasines de ante. Yo me imagino, ¿qué pensaría el ganadero? Seguro que le hizo mucha gracia. En el CIS, los ciudadanos sitúan a su formación en el centro-izquierda. ¿Se sienten de centro-izquierda? Llevo contestando esta pregunta... Somos transversales. Ya he dicho antes que esto en Soria no es algo que esté en el debate, porque nos conocen. Hemos hecho manifestaciones recientemente, en noviembre, contra el Gobierno de España, que tuvo bastante respaldo ciudadano. También otra contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que es de otro color político. Aquí saben perfectamente los ciudadanos que siempre hemos tenido la idea de ir a reivindicar cosas concretas. Y queremos trabajar en esa línea de reivindicar, de hacer y poner en marcha proyectos concretos. Yo pienso que el debate izquierda-derecha ha sido muy estéril para la ciudadanía soriana. Eso es lo que defendemos. Pero claro, según las últimas encuestas, los grupos que se prevén minoritarios pueden ser claves en la gobernabilidad, ¿qué le van a pedir a los candidatos para darles su apoyo? De momento no nos decantamos por nadie, pero advertimos que nosotros estamos dispuestos a negociar para un pacto de investidura con quien esté en disposición de gobernar. Porque las políticas que llevamos en nuestro programa sólo las puede satisfacer un partido de Gobierno, no las puede satisfacer un partido en la oposición. El que alcance la posición de gobernar, podrá contar con nosotros para un pacto de investidura que tendrá que llevar las medidas contra la despoblación que llevamos nosotros. Medidas que en muchas ocasiones también llevan ellos en el programa electoral. En los programas del PSOE y del PP de 2019 iban muchísimas de las reivindicaciones que llevamos nosotros. Pero es que da igual que vaya, porque llevan años incumpliéndolas.

"El que alcance la posición de gobernar, podrá contar con nosotros para un pacto de investidura"