Felipe Sicilia: “Pido al PP que deje de utilizar de una vez por todas a las víctimas y a ETA para confrontar”

No creo que estén enfadados, lo que han hecho es pedir algo que se viene desarrollando. Existe una comisión para ir viendo cómo va el acuerdo de gobierno, cómo se van cumpliendo los objetivos, que se están cumpliendo. Ahí están como prueba la ley de vivienda o la ley del sí es sí. Se están cumpliendo los acuerdos de este pacto de gobierno y es una petición formal, forma parte de la más absoluta normalidad cuando hay un órgano en el que ambas fuerzas se ven y hacen balance del acuerdo. Es parte de la normalidad, una reunión en la que se pueda analizar cómo se ha desarrollado y lo que queda por delante, pura normalidad y no creo que sea un enfado. Normalidad absoluta, hace unas semanas hubo un acuerdo para la ley de vivienda, que estaba en el acuerdo de gobierno.

Antes citaba a la ministra de Trabajo, ¿Yolanda Díaz es una aliada electoral del PSOE o una enemiga electoral del PSOE?

El PSOE no tiene enemigos electorales. Cada vez que se enfrenta a una campaña electoral sale con lo mejor que tiene, que son sus militantes, sus programas y sus medidas. Va a las elecciones a ganar la confianza de los ciudadanos. No nos enfrentamos a otros partidos, sino a la confianza. Lo que queremos es ganar la confianza. Sabemos que hay partidos que dicen que se sitúan más a la izquierda del PSOE, han existido tiempos atrás con diferentes siglas y formas. A nosotros nos nos preocupa, nos ocupa ser un partido fuerte, la referencia de la izquierda y conseguir un amplio respaldo. Que cualquier ciudadano vea en el PSOE un partido de garantías, que sirve para mejorar su vida y para que el país avance. Ningún ciudadano podrá decir que hay una medida que haya sacado el PSOE que le perjudique, jamás. Seguramente a lo mejor esa ley no le beneficie, pero ha beneficiado a su vecino. Que haya una ley del matrimonio igualitario, a muchas personas que no se han casado no les beneficia pero no les perjudica y ha permitido que se pueda casar en igualdad de condiciones su vecino o su sobrino.

¿Pero teme que el lado izquierdo del PSOE no tire lo suficiente en las siguientes elecciones y no sume?

Confiamos en sumar mucho. Salimos a las elecciones a ganarlas con amplio respaldo, no nos preocupamos de los resultados de los demás, sino del nuestro. Y le digo, no tanto del nuestro, sino de la confianza de los ciudadanos. Para el PSOE es un orgullo ser el partido en el que más confían los ciudadanos. No nos preocupa lo que otras fuerzas hagan, cómo se organicen o el resultado electoral que puedan tener, sino poder tener el respaldo mayoritario.

Para eso trabajamos desde el Gobierno, para que los ciudadanos vean que hemos gestionado bien, que en plena pandemia hemos sido responsables y serenos, en la que nadie sabía cómo actuar. Ha habido un Gobierno que ha sido capaz de movilizar a Europa, ha sido el presidente Sánchez quien advirtió a Europa de la necesidad de un gran plan de recuperación. Gracias a esto, 140.000 millones para España y un gran plan para toda Europa. Ahora nuevamente lidera el debate que tiene que producirse en torno a la energía y su coste, es un problema de Europa. Ha conseguido que Europa lo vaya a abordar. En frente tenemos a Casado, yendo a Europa a desprestigiar a nuestro país y a poner en cuestión la acción del Gobierno. Ponen en cuestión la solvencia de nuestro país. Afortunadamente el señor Casado tiene bien poca solvencia y bien poco puede hacer para desacreditarnos, porque crédito tiene bien poco.

¿Qué siente cuando escucha decir a Casado que España está en bancarrota?

Tristeza porque un responsable público, en vez de hablar bien de su país, hable mal. Lo menos que puede hacer un dirigente, y siendo el líder de la oposición, es arrimar el hombro. Se puede discrepar del Gobierno y plantear medidas alternativas, pero la crítica permanente a todo y el desprestigio de nuestro país para hacer daño al Gobierno no lo ha hecho ningún dirigente en la historia democrática de nuestro país. No hay ningún dirigente en la oposición en Francia, en Italia o en Holanda que se dedique a hacer oposición criticando al Gobierno de su país fuera. Venga aquí y critique nuestra ley de vivienda, diga cuál es su alternativa porque no la ha explicado. Por cierto, critican la ayuda de 250 euros a los jóvenes para el alquiler, pero no nos dicen cuál es su alternativa. Eso sí, luego nos vamos y vemos que en otros gobiernos autonómicos del PP tienen la misma medida puesta. A Casado le parece mal, pero su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, cuando era alcaldesa de Logroño la propuso.