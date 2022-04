Juan Lobato: “Quien se ha llevado 283.000 euros es el hermano de Ayuso”

“Mentiras sin escrúpulos”, “línea roja”. Juan Lobato es tajante tras las acusaciones que vertió Isabel Díaz Ayuso, que en la Asamblea de Madrid el pasado jueves le preguntaba: “¿Por qué su padre autorizó y dio el visto bueno de las mascarillas del Ayuntamiento?”. El líder autonómico del PSOE recuerda que su progenitor, que trabaja en el departamento jurídico de la empresa funeraria, nunca vio ese contrato porque el propio consistorio de José Luis Martínez-Almeida decidió gestionarlo, por el que se llevaron seis millones de euros en comisiones Alberto Luceño y Luis Medina.

Lobato tiene claro que Ayuso quiere desviar la atención de temas que le atañen, como el empujón de Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Andrea Ropero y el cobro de la comisión por parte del hermano de la presidenta por un contrato en marzo de 2020 por traer material sanitario de China. “En esto vivimos en Madrid, en la mentira, en la descalificación y en buscar el titular del día sin respetar la verdad y el honor”, sostiene el socialista, que echa en cara a la presidenta: “En vez de un Gobierno, tiene un programa de televisión”.

La presidenta Ayuso le dijo el jueves en la Asamblea “por qué su padre autorizó y dio el visto bueno a las mascarillas”. ¿Lo hizo?

Es una mentira sin escrúpulos, sabiendo ella perfectamente que no. No sólo que no lo hiciera él, ninguno de los contratos de emergencia pasó por su departamento (el jurídico de la empresa funeraria). Es una mentira burda con un objetivo que es el de siempre: tratar de desviar la atención. Lo que ocurre es que en este caso se ha pasado de la raya porque es una mentira que se comprueba en cinco minutos, primero. Segundo: afecta a un familiar no por cuestiones que tengan que ver conmigo, que es lo que pasa a ella en el caso de su hermano, que son cuestiones que dependen de su Gobierno, sino que es un familiar independiente a mí en su gestión del día a día. Tercero: demuestra que, una vez más, el PP de Madrid tiene una actitud de falta de respeto permanente a los ciudadanos y a los representantes. Lo que pretendía era desviar la atención sobre el hecho de que una persona muy próxima a ella el día anterior se había dedicado a empujar a periodistas. En esto vivimos en Madrid, en la mentira, en la descalificación y en buscar el titular del día sin respetar la verdad y el honor.

Para poner en contexto, su padre trabaja en la empresa funeraria, que está implicada en el caso de las mascarillas, pero el contrato nunca pasó por sus manos, ¿no? ¿Quién gestionó ese contrato?

Mi padre trabaja en el departamento jurídico de la empresa funeraria y lo que decidió el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, es que esa empresa pagara el material sanitario pero que la gestión de la contratación la hiciera el Ayuntamiento. Eso fue lo que efectivamente sucedió. Mi padre forma parte de las mesas de contratación de la empresa funeraria, cuando un contrato sale a información pública él participa e informa que todo el proceso se ha hecho de forma rigurosa, pero en este caso no se hizo porque lo tramitó el Ayuntamiento y ni siquiera hubo mesa de contratación. Son contratos dados a dedo legalmente, pero por la normativa de emergencia. Por tanto, él no participó porque no hubo ninguna mesa de contratación para adjudicar estos contratos.

¿Se ha disculpado Ayuso? ¿Le ha llamado a usted y a su padre? ¿O sigue manteniendo esa afirmación?

Bueno, mantenerla no la va a mantener, porque es imposible mantenerla, es una mentira burda. A mi padre ni se le notificó en ningún momento que existían esos contratos. Por ahora no ha pedido disculpas. Sí tengo que reconocer que diputados de la Asamblea de Madrid de todos los partidos, de todos, se han dirigido a mí para darme su apoyo, comprensión y denuncia de que todo ha sido una burda manipulación. Estoy agradecido en lo personal a estos representantes de todos los partidos, incluidos los que soportan al Gobierno, pero a la presidenta le exijo algo más. Como dijo mi padre, que ante ofensas públicas, disculpas públicas. No hay otra forma de hacerlo, y esperemos que las haya.

El caso de Ayuso es que su hermano cobró una comisión por compra de mascarillas en China.

Si queremos hablar de familiares, yo tengo un padre abogado, una hermana que trabaja en Londres en publicidad, pero quien se ha llevado 283.000 euros es el hermano de la presidenta. Se los ha llevado de una empresa, a la que se le adjudicó a dedo contratos por parte del Gobierno de la propia presidenta. Por lo tanto, no son casos comparables con ningún otro. En este caso hay una gestión del Gobierno, que es la adjudicación a dedo a la empresa del amigo del pueblo de ella y de su hermano, que ha generado directamente unas comisiones a su hermano. Nosotros de esto siempre hemos pedido que se dé una explicación, que nos permitan hacer esa comisión donde, con naturalidad, venga el hermano, la empresa y los miembros del Gobierno que tomaron la decisión para explicar por qué, simplemente con naturalidad. Como hice yo con mi padre. En cuanto terminó de trabajar, vino a la Asamblea, comimos en el comedor y a las cinco de la tarde explicó con claridad y contundencia la situación. Que haga lo mismo la presidenta con su hermano.

El caso de las mascarillas del hermano de Ayuso está ahora mismo en la Fiscalía, ¿cree que hubo tráfico de influencias?

No tengo ni idea. Lo tendrá que decidir la Justicia, que para eso está. Nosotros teníamos dos tareas. Una era poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información que teníamos, que no era más que la confesión de la propia presidenta, que tuvo que confesar, después de negarlo varias veces, que su hermano se había llevado dinero fruto de ese contrato adjudicado a dedo. La otra parte es la fiscalización política, pedir explicaciones de cómo se toman esas decisiones y si hay algo que corregir. Por eso pedíamos esa comisión de investigación que bloquea el PP. Pero judicialmente lo que suceda no depende de nosotros. Ya serán los jueces.

En ese plano político, ¿a usted le parece ético que el hermano de la presidenta cobrara comisiones por esa compra de material sanitario en China?

Pues no me parece ético sinceramente que se lleve el importe como el que se ha llevado por teletrabajar diez días en plena pandemia con nuestros sanitarios doblando turnos, con cientos de muertos al día, que el hermano de la presidenta obtenga en diez días esa cantidad de decenas y decenas de miles de euros fruto de una gestión que no sabemos cuál fue. Sí sabemos que no invirtió ni un euro, porque lo confesó la presidenta. Sin invertir ni un euro y teletrabajando diez días obtienes decenas y decenas de miles de euros de beneficios. Hombre, no conozco ningún trabajo legal en el que se hagan esos números. No me parece ético. A veces pongo como ejemplo, cuando Filomena yo era alcalde de Soto del Real y la última urbanización a la que entró un quitanieves fue la mía. Quizá fue un perjuicio para mis vecinos de urbanización pero la ética y la honorabilidad en política son muy importantes.

¿Esto tendría que tener algún tipo de responsabilidad política?

Claro, políticamente sí. Por eso pedimos esa comisión de investigación. Que den explicaciones, que vaya la presidenta con naturalidad y diga “pues sí, no había mascarillas, llamé a mi hermano, esto es lo que costaban, tuvimos que tomar la decisión, pedimos disculpas, devolvemos el dinero, asumimos las responsabilidades si las hay judicialmente y vamos a continuar avanzando y tratando de mejorar la vida de la gente y arreglar los problemas que hay en Madrid”. Pero, en vez de eso, se esconde y se fue de vacaciones parlamentarias cuando confiesa lo de su hermano. De repente, desaparece de la Asamblea y no da la cara. Hombre, no puede ser, esa falta de respeto, dar la cara y responder. Casos como este dan muy mala imagen de la política y creo, aunque no lo parezca, que los ciudadanos valoran mucho la honestidad y el respeto.

Ella dijo que no sabía nada del contrato de su hermano hasta bastante después cuando se le presentó un supuesto dosier por parte de Casado en Génova. ¿Se cree que Ayuso no conociera que su hermano había cobrado de la administración que dirige?

Me cuesta muchísimo creerlo. No lo sé, ni puedo afirmar una cosa ni la otra, pero me cuesta mucho creer que una presidenta de la Comunidad de Madrid, que habla insistentemente de la importancia de la familia y de la relación tan intensa con su hermano, en ese momento tan trágico y dificultoso no tuviera ni una mínima conversación con su hermano sobre un tema tan importante. Me cuesta muchísimo creerlo. No entendería esa relación de hermanos sin que se hubieran producido conversaciones sobre este asunto tan grave y que ella misma gestionaba directamente. Ella ponía en valor su capacidad para conseguir mascarillas en aquellos meses.

Se ha conocido por boca de los propios protagonistas, como Casado, que en esa conversación le habla a Ayuso de esas comisiones en su hermano, pero en ningún momento el PP llevó a la Fiscalía ese caso. Hubo una pelea interna, pero nunca se denunció. ¿Ha habido por parte del Partido Popular omisión de denunciar ese supuesto caso de corrupción y comisiones?

Lo dije desde el minuto uno: Ayuso tiene una responsabilidad muy importante y Pablo Casado otra. Si tenía esa información, cómo no fue a la Fiscalía y no puso en conocimiento de la justicia para que se investigara.

Ese supuesto dosier que utiliza Casado contra Ayuso, según la versión de la presidenta, salió de La Moncloa y del PSOE, ¿fue así?

Es totalmente falso, lo han dicho todos los actores implicados. Ayuso intentó esos días desviar el foco con varias cuestiones. Una fue esta, que me parece absurda. Y otra era el espionaje, todo estalló con eso y no ha presentado ni una prueba, no se ha atrevido ni a ir a la comisión de investigación del Ayuntamiento. Hombre, si denuncias el espionaje para cargarte a Casado y luego no aportas ni una prueba, creo que esas hipocresías y mentiras sin escrúpulos que utilizan constantemente el PP y Ayuso son muy poco respetuosas con la ciudadanía madrileña.

Habla del espionaje, aquí detrás se ve el Ayuntamiento de Madrid, donde se produjo ese supuesto espionaje. Dimitió Ángel Carromero, que era la mano derecha del alcalde. ¿Por qué?

Pues todavía no lo sabemos, porque no se ha probado en esa comisión ninguna cuestión que indicara esto. Veremos a ver cuando acaben los trabajos y se hagan análisis, pero sí que es bastante sorprendente todo lo que pasó en torno a esto. Me llama mucho la atención que la señora Ayuso no haya ido a defender su palabra a esa comisión, donde se tenía que estar dilucidando qué había pasado para que se tomara esa decisión por parte de Carromero.

Caso del espionaje y también en el Ayuntamiento de Madrid hay un caso mascarillas, con comisiones de seis millones de euros, ¿qué está pasando en el Palacio de Cibeles?

Bueno, son procesos paralelos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento lo que ha pasado es que en un primer momento el tándem Ayuso-Almeida negaba todo, luego ya fueron diciendo que había un correo, una llamada, conversaciones en tono amigable. Pues ya parece que había algo más. En el caso de Ayuso, igual, de negarlo todo a confesar todo precisamente el día que empieza la guerra. Es que son casos paralelos con los de hace diez años, es que Luceño, que ha obtenido cinco millones de euros, ya era administrador hace diez años de una de las empresas implicadas en el caso Fundescam de financiación ilegal del PP. Por tanto, es que es otra vez lo mismo en el PP de Madrid. Y vuelven a esconderse, coger esas vacaciones parlamentarias y negar a los ciudadanos una mínima explicación.

¿Debe dimitir Almeida?

Lo que le hemos pedido por ahora es que dé explicaciones con claridad, hasta el punto de que le hemos pedido una reunión de trabajo para sentarnos y que nos explique, ni siquiera a esto el alcalde Almeida se ha dignado a recibir a nuestra portavoz, Mar Espinar.

Fue alcalde seis años de Soto del Real, ¿es tan fácil conseguir un contrato con una simple llamada?

La normativa de emergencia tiene una flexibilidad de que no hace falta licitación. Por lo tanto, cualquier oferta con aceptarla ya es legal. Pero algunos hicimos algo distinto. A mí me tocó gestionar toda la compra de mascarillas, tomamos la decisión de sacar un proceso de recepción pública de oferta. Dimos 72 horas para que todas las empresas nos mandaran y compramos al menor precio el material. ¿Se pudo hacer esto en otras administraciones? Creo que sí. No se quiso en algunas o no se pudo, yo lo lamento.

¿Qué siente cuando lee un correo con esa estafa que pone “pa’ la saca”?

Pues una indignación absoluta. Me pongo en la piel de los padres de un chaval de 18 años en Madrid que se ha quedado sin plaza de FP porque no hay dinero público para ofertarla, que le pasa a 25.000 chavales en Madrid, y esta gente se ha llevado cinco millones diciendo “pa’ la saca”, un día que estaban muriendo cuatrocientas o quinientas personas. Vergonzoso.

Una reflexión. Cuando se habla de estos patriotas como se definen ellos, luego el yate lo matriculan en Gibraltar y el dinero se lleva a Holanda, ¿qué le parece?

La hipocresía de siempre. El dinero que pagan todos los madrileños y que cuesta mucho esfuerzo acaba en los bolsillos de unos pocos que encima tienen ese antipatriotismo de esconderlo en otros sitios o de dedicar los pocos impuestos que pagan en otros países. Es vergonzoso.

El alcalde de Madrid dice que todo esto es una operación y una cacería de la izquierda, ¿lo es?

Creo que donde hay más cacería es en el fuego amigo, creo que el PP ha vivido históricamente un enfrentamiento, con dosieres. Ya sabemos cómo funciona, lo he vivido en mis propias carnes estos días en la Asamblea. En este caso hay un enfrentamiento en el PP como lo ha habido históricamente. Son ellos mismos los que filtran cosas de los otros. La izquierda no ha hecho nada más que pedir explicaciones cuando ha saltado uno de estos escándalos y pedir que den la cara con naturalidad y con toda lógica.

El alcalde se escuda en que por ahora no hay ningún tipo de imputación a nadie del Ayuntamiento, ¿cree que la investigación derivará en algún tipo de imputación? ¿Debe de haber algún tipo de responsabilidad política?

Son dos vías distintas. Sobre si habrá alguna imputación de algún político, no lo sé. Parece que hay personas de nivel político bastantes implicadas, los hemos visto en los correos, en las conversaciones y en las declaraciones que se han hecho ante los tribunales, me da la sensación de que va a acabar habiendo imputaciones. Pero, en todo caso, es un tema que depende de la justicia. Pero la parte importante es la segunda, es que políticamente nuestro trabajo es fiscalizar, pedir explicaciones de qué ha pasado y tratar de corregirlo. El alcalde no puede decir es que soy víctima, no hay ningún imputado, todo bien. Pero vamos a ver políticamente qué se ha hecho, cómo se tomaron las decisiones y cómo se puede corregir para otra veces y cómo hay que asumir responsabilidades si se detecta que algo no se ha hecho bien. No puede tener miedo a eso, ni esconderse. Ni él ni la presidenta de la Comunidad.

También argumenta el alcalde que esos contratos fueron aprobados por todos los grupos, ¿fue así?

Lo que fue es que en un grupo de Whatsapp del consejo de administración que se hizo a las dos de la mañana se pidió la aprobación sobre si se estaba de acuerdo con la urgencia de esos contratos. Y evidentemente, con cientos de muertos, todos los grupos consideraron que era urgente y que se habilitaba el proceso de urgencia para ese tipo de contrataciones.

¿Entonces lo que hubo fue un voto de los grupos a la adjudicación a Luceño y Medina?

A Luceño y Medina no. Hubo un voto a favor de que se adjudicaran esos contratos por procedimiento de urgencia, pero no se votaron las comisiones a Luceño y Medina. Eso sólo lo sabía quien se hubiera encargado de las negociaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid con esas empresas adjudicatarias y de tener esas conversaciones con Luceño y Medina. Pero eso no se vio en ningún órgano en el que estuvieran todos los grupos.

Cuando se produce ese contrato se está en el peor momento de la pandemia. La imagen de Almeida en ese momento se vendía como el alcalde de España, estaba muy alto en la popularidad, una especie de Giuliani a la madrileña. ¿Ha quedado tocada su carrera con este caso?

Bueno, yo creo que el tándem Almeida-Ayuso ha salido muy tocado políticamente pero por razones lógicas, y es que el fondo del asunto es que el dinero que han pagado todos los madrileños ha acabado en el bolsillo de unos familiares y amigos. Esto es un hecho. Esto genera mucha rabia y frustración en la ciudadanía. Tanto el alcalde como la presidenta están en un momento de erosión política alta. No sólo por lo que han hecho o han dejado de hacer, sino porque no han respondido con dignidad y respeto. Cuando cometes errores y se piden explicaciones, hay que dar la cara.

Ayuso indicó en la Asamblea que ponía la mano por Almeida, ¿se podría quemar?

Yo, desde luego, no la pondría.

Feijóo, nuevo líder del PP, ha dicho que fue una cuestión de “pillos”.

Esto es muy, muy negativo, El que se utilice el término pillo quitándole importancia a que el dinero que pagamos todos vaya a unos pocos en vez de reducir las listas de espera récord es un mensaje terrible. Que se hable de pillos, bajando la importancia de lo que supone ese desfalco de dinero público, me parece lamentable por parte de Feijóo.

El PP contraataca diciendo que hay tres imputados de la Administración central por compra de material.

Todo lo que se tenga que investigar y fiscalizar me parece perfecto. En todos los ámbitos, en todas las administraciones. Todo el que tenga información que pueda tener relevancia judicial tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia. Y todo el que se encargue, como yo hago en Madrid, de tener un liderazgo político que fiscalice en su ámbito. Lo estoy haciendo con todo el respeto y toda la educación pero con toda la contundencia. Que se haga lo mismo en todos los ámbitos, totalmente de acuerdo.

¿Cómo son esas sesiones y ese ambiente tan crispado en la Asamblea? ¿Por qué?

Iba a decir que hay un antes y un después desde que Ayuso confesó que su hermano se llevó el dinero de los madrileños con esos contratos, pero es verdad que antes era así. Llevo cuatro o cinco meses de portavoz en la Asamblea y me daba mucha rabia. En todas mis intervenciones le he planteado propuestas constructivas y en todas me ha ido contestando sobre ETA, el Gobierno de España, Venezuela, Cuba…Pero nunca ha sido capaz de hablar conmigo y contestar en el Parlamento a esas propuestas concretas. Entiendo que la ciudadanía diga que este hombre está proponiendo cuestiones y esta mujer está hablando de otros temas que no tienen nada que ver con la vida y bienestar de los madrileños. Ese nivel de falta de respeto de una presidenta ahora se ha convertido en crispación y confrontación. Y el extremo ha sido la línea roja que se ha cruzado este jueves con esas mentiras sin escrúpulos que ha hecho la presidenta sobre miembros de mi familia, como es el caso de mi padre. Lamentable. Creo que la población no es tonta ni insensible.

Está siendo muy crítico con la nueva ley de Telemadrid, ¿por qué?

Es un paso más en lo que considera Ayuso que es gobernar. No le interesa nada la gestión. Es que a Ayuso no le gusta Madrid, no le gusta gobernar Madrid. Ayuso, en vez de un Gobierno, tiene su programa de televisión y se dedica cada día a buscar el titular para mantener su nivel de audiencia. Y como buen programa de televisión, necesita un buen canal de televisión. Y ha decidido que sea Telemadrid. Pagado por todos los madrileños, eso sí. Eso es lo que hace la Asamblea, permitir que se elimine ese nombramiento con mayoría cualificada y poder por tanto nombrar y retirar a quien considere.

Esta semana en la toma de posesión de Mañueco se vio una escena del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, empujando a la periodista Andrea Ropero, de La Sexta. ¿Debe dimitir él?

Es una muestra más de lo que es Díaz Ayuso. Es falta de respeto, de creencia en la democracia y en la ciudadanía plural que quiere aportar. Lo que hizo Migue Ángel Rodríguez no fue más que demostrar lo que son, gente que no respeta a los medios de comunicación ni a los que no piensan como ellos. No respeta a quien le pide con naturalidad explicación. Eso es muy lamentable políticamente y democráticamente.

Ayuso fue a esa toma de posesión, a la que no fue Feijóo. Se ha formado el primer Gobierno de coalición en una autonomía con la extrema derecha. ¿Se ha traspasado una línea roja? ¿Se va a replicar ese pacto en otras comunidades como Madrid?

Este fin de semana tenemos unas elecciones en Francia que está mirando todo el mundo porque hay una posibilidad real de que acceda un Gobierno populista de ultraderecha en un país tan importante. Mientras esto sucede, lo que está pasando en Castilla y León, y ojo en Madrid, porque la propia presidenta ha confesado que tiene un Gobierno de coalición, es muy malo para la democracia y para la imagen de nuestro país y de Madrid, que es una región moderna, abierta, plural y que quiere progresar. La imagen que está dando hoy es que gobierna con un partido con ideas y formas de hace cuarenta años. Por esto es tan importante que hagamos pedagogía y que entre todos analicemos que el potencial que tiene Madrid es enorme. Pero hoy, con ese Gobierno de PP y Vox, lo que están contando los embajadores en sus países o los gestores de inversión es que Madrid se está volviendo a hace 40 años. Eso es lamentable.

Hablando del Ayuntamiento, se ha visto muy indignada a la vicealcaldesa, Begoña Villacís. ¿Debería haber una moción de censura a Almeida? ¿Harían alcaldesa a Villacís?

Nuestra posición es muy clara. Desde el minuto uno hemos pensado que Madrid merece que la mayoría demócrata y progresista que existe se convierta en una mayoría de gobierno. Por tanto, hoy por hoy quien bloquea la actual mayoría conservadora es Cs. Si decide abrir una oportunidad a ese gobierno demócrata y progresista, el PSOE va a asumir la responsabilidad de que en Madrid haya un Gobierno que represente a la mayoría. Participaríamos por tanto en el trabajo y las conversaciones para preparar ese cambio que le permitiera a Madrid tener un año en el que se levantaran las alfombras, abrir las ventanas, entrar oxígeno y se pudiera relanzar un proyecto de ciudad.

Si le dan los números, ¿Almeida haría vicealcalde a Ortega Smith?

Bueno, por cómo va moviéndose en el PP, creo que sí. El antecedente de Castilla y León y de la propia Comunidad de Madrid es muy claro. Al final el alcalde está en una posición tan débil que un día le dan los números con Vox, al siguiente con Recupera Madrid, un año pacta los presupuestos con la ultraderecha y al año siguiente con la ultraizquierda. Lo cual demuestra muy poco de su posición y de su modelo de ciudad.

La propuesta de Génova es que gobierne la lista más votada, ¿qué le parece?

Hipócrita. Cuando Ayuso pierde las elecciones, ¿por qué gobierna? Cuando Almeida pierde las elecciones, ¿por qué gobierna? En España tenemos un sistema proporcional, significa que hay diferentes opciones y pluralismo político, Fruto de esas opciones, se debe tejer la mayoría necesaria para formar gobiernos. Esa es la forma que tenemos de organizarnos democráticamente en este país. Si alguien quiere cambiar la Constitución, pues que lo plantee abiertamente.

En el proceloso mundo de la izquierda madrileña la división siempre ha penalizado. ¿Cree que se llegará a algún tipo de entendimiento a la izquierda del PSOE para replicar una especie de plataforma a lo Yolanda Díaz o se va otra vez a un esquema Podemos, Más Madrid y PSOE dividiéndose el voto?

Soy moderadamente optimista con que sí van a conseguir un espacio único, lo cual nos ayudaría a esa mayoría progresista. Pero, en todo caso, en Madrid penaliza menos porque es uniprovincial y, por lo tanto, la proporcionalidad se respeta mejor con diferentes listas electorales que en comunidades con muchas provincias. Pero, desde luego, animo a la izquierda del PSOE a que se organice de la forma más unida posible para obtener la máxima representación.

Sufrieron un sorpasso en las anteriores elecciones, ¿va a recuperar el PSOE esa posición ante Mónica García?

Pues sí. La ambición nuestra no es sólo recuperar la posición hegemónica, sino presidir la Comunidad de Madrid a partir del año que viene. Tenemos trece meses para que esa mayoría demócrata y profunda se convierta en mayoría parlamentaria. El PSOE aspira con ambición, creo que se está demostrando en estos meses, a ser el partido que presida la comunidad. Creo que la situación que se produjo en las últimas elecciones fue fruto de cuestiones circunstanciales muy puntuales. Tuvimos un mal resultado y Más Madrid, muy bueno, En este momento quedamos a 0,01% de diferencia, fueron 4.500 votos aproximadamente. Ahora lo que vamos es a tratar de conseguir esa mayoría progresista y liderada por el PSOE.

Damos por hecho que usted será el candidato, ¿no?

Me presenté en un momento muy complicado para el partido. Asumí la Secretaría General con un reto gigante. Creo que en 5 o 6 meses hemos conseguido darle la vuelta a la situación de una forma muy contundente y cuando llegue el momento de elegir candidatos no me voy a esconder.

¿Y en el Palacio de Cibeles? ¿Damos por hecho que la candidata será Mercedes González?

Habrá un proceso exactamente igual de primarias. Cuando llegue el momento, será la persona que tenga la ilusión y las ganas de liderar esta ciudad quien tome la decisión de dar un paso al frente.

En su condición, ya sé que no les gusta esa palabra, de barón del partido…

Ni me gusta ni me disgusta.

Las encuestas a nivel nacional no van bien, en el sentido de que dan a PP y Vox podrían conseguir mayoría absoluta. Está el problema de la inflación, el descontento y huelgas de agricultores y transportistas… ¿Se puede recuperar todavía el PSOE y conservar La Moncloa?

Hay muchos elementos positivos de aquí a las elecciones. El PSOE tiene fortalezas importantes. Por primera vez hay más de 20 millones de personas trabajando en este país, el FMI daba esta semana que España va a ser el país que más va a crecer de todos los países avanzados este año. Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania, pero hay una dinámica muy clara y muy robusta. A partir de ahí la clave está en seguir con esa agenda reformista y que vaya dando resultados. Ahí tenemos la reforma laboral, que ha creado cientos de miles de empleos estables en este país. Eso va a tener un desarrollo que espero que los ciudadanos sepan valorar y darle la mayoría al PSOE.

¿Qué tal está el presidente? ¿Ha hablado con él últimamente?

Pues hace un rato. He estado con él esta mañana y justo volvía de Ucrania. No había pegado ojo, pero lo he visto muy bien. Es verdad que venía con la resaca de ver un país en guerra y lo que se vive en una visita así, pero lo ve bien, muy concentrado en la tarea, con las ideas muy claras y con la fortaleza que tiene. Sabemos que es una persona extraordinariamente resistente y que muestra una ambición de país muy clara.

Este sábado es el día del libro, ¿una recomendación para los lectores?

La Trilogía del Siglo, de Ken Follet. Fantástica.