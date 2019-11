¿Eres una persona narcisista?

photominus via Getty Images

Tomando en cuenta que poseen una dificultad para regular la autoestima y que necesitan ser elogiados, es posible que tiendan a minimizar y devaluar a los demás para sentir superioridad. Presentan dificultades en el trabajo, a nivel familiar y en la mayoría de las relaciones interpersonales. A su vez, estos rasgos pueden dar origen a la aparición de otros trastornos, ir empeorando a lo largo del tiempo, generar obsesión por la perfección como la apariencia perfecta, objetos materiales de mucho valor sin poder costearlos, etc.

Causas

En su etiología se han determinado factores hereditarios importantes, así como biológicos en menor medida. Los factores ambientales y de crianza también contribuyen. Los cuidados no adecuados como el exceso de admiración y dedicación al niño o la falta de límites cuando los padres complacen en todo a sus hijos, son factores que impiden el desarrollo adecuado de la tolerancia a la frustración. Su aparición tiene mayor frecuencia en hombres que en mujeres.

Lana Isabella via Getty Images

La frustración es un sentimiento asociado a no conseguir lo que queremos en el momento, o cuando suceden cosas no deseadas o inesperadas. Por tanto, según la importancia que nos represente, pueden aparecer diferentes reacciones emocionales como ira, angustia, ansiedad, etc.