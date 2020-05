Es el momento de la 'Revuelta de la Atención'

La melancolía es mi amante más fiel. No me extraña que la quiera tanto.

(Kierkegaard)

Todavía recuerdo los primeros (mis primeros) días en Internet. Un nuevo territorio sin reglas en el que podía buscar información sobre mis grupos favoritos de heavy-metal, charlar con amigos al otro lado del charco y enviar correos electrónicos con bromas. Internet era una Acadia feliz en la que todo estaba por escribir y en el que podías experimentar y disfrutar el momento con candor e inocencia.

Algo único en esos primeros días era que no estaba “siempre-conectado”. Solo podía disfrutar de Internet a ciertas horas y en ciertos lugares (en mi caso, era en el campus la facultad). Tenía que conectarme y desconectarme. Puede parecer ingenuo, pero esta desconexión era en el fondo una bendición que, entre otras cosas, me permitía reflexionar sobre lo que acaba de perpetrar online. A menudo me preguntaba a mí mismo: ”¿Realmente acabo de escribir eso?”. Era como ir a un concierto o a una discoteca para pasarlo bien o hacer el loco por unas horas y al día siguiente, como cantaba Robe en Pedrá, decirme “Aquello no era yo”.

El tiempo pasó, y tanto Internet como el teléfono móvil se convirtieron en parte fundamental de mi vida: sí, ahora ya podía acceder a la información que quería cuándo quería y dónde quería. Sin embargo, este superpoder tenía un precio (o una maldición): poco a poco ya no era capaz de desconectar del teléfono móvil. Y hoy puedo afirmar, sin lugar a duda, que soy adicto a las pantallas: mi teléfono se ha convertido en mi sombra y en demasiadas ocasiones me impide disfrutar de tiempo de calidad con mi familia o mis amigos. También ha socavado mi tiempo de aburrimiento y mis momentos de soledad. Cada vez me resulta más complicado soñar despierto y tener un poco de espacio para la creatividad por culpa de las continuas interrupciones que provienen de mi teléfono móvil. He perdido la atención.