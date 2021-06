¿Es posible desarrollar cáncer de piel por quemarte al sol una sola vez?

Cuando era pequeña, tendía a quemarme con el sol durante las vacaciones de verano. Entraba al mar para jugar con mis primos y salía con la piel roja y, a veces, con ampollas. Aunque solo me pasaba una vez al año, mi madre me recordaba que cada quemadura solar me volvía cierto porcentaje más proclive a desarrollar cáncer de piel en el futuro.