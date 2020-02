¿Es tan maravilloso el Satisfyer como cuentan?

Tenía que hacerlo: probarlo y escribir sobre ello. ¡Y qué mejor fecha que San Valentín para hacerlo! En plena era del “self love”, el “quiérete a ti misma” y los miles de millones de terapias para el autoconocimiento, una no puede estar al día sin haber probado este aparatito milagroso que roban hasta de las tiendas para regalar a vecindarios enteros. Confieso que me lo compré en cuanto me llegaron los primeros rumores sobre sus maravillosos efectos. Lo encargué online y a los pocos días me llegó al domicilio envuelto en una fría caja de cartón marrón. Tampoco es que esperara una nota de amor de acompañamiento, pero me pareció estar desembalando un cepillo de dientes eléctrico o un limpiador de poros negros. Estaba tan impaciente por ese primer encuentro que lo abrí temblando de emoción. Allí estaba él, perfectamente encajado en el molde del paquete con su hoja de instrucciones y un cablecito enrollado al lado. Parecido a cuando le ponen el precinto de “desinfectado” a los sanitarios.

He de confesar que nuestra primera cita no fue la mejor. En realidad, éramos dos extraños que iban a intimar sin darnos apenas conversación. Yo intenté presentarme, hablarle de mis gustos sexuales, pero no parecía importarle. Me lo puse entre las piernas así, de sopetón. Parecía una manivela de esas con las que se suben las persianas, pero ni siquiera tenía que hacer el esfuerzo de girar, tan sólo darle al on. Todo era muy raro, pero intenté relajarme y apreté el botón. Lo siguiente que sentí fue… un orgasmo. Así, sin rodeos, ni preliminares, ni nada. “Aquí tiene su orgasmo, gracias”. Me quedé tan sorprendida como estupefacta. No sabía que decir, ni tampoco qué sentir. Estaba muy contenta por haber llegado al clímax, pero también descolocada. ¿Aquello había sido bueno, malo, regular? Miré fijamente a la boquilla del cacharrito a ver si identificaba algún gesto que me diera alguna pista. ¿Cómo he estado cariño? Pero aquello ni se inmutaba, estaba más muerto que vivo.