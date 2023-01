¿Es la bajada del IVA de los productos básicos la mejor medida para el bolsillo del consumidor?

Alvaro Lavin via Getty Images

Además de controlar esta subida de los precios, los beneficios de esta medida no acaban de verse entre los consumidores, aunque hay notables rebajas en la mayoría de los productos.

Los supermercados, cuestionados en la bajada de los precios

Estas correcciones se han producido, tal y como cuenta el portavoz de Facua, Rubén Sánchez a El HuffPost, después de la publicación del primer estudio. “Hemos visto que tenemos ahí influencia en lo que estaba pasando, primero, porque les pueden multar por lo que ha ocurrido, y no descartamos que en ocasiones haya habido determinados errores y no hayan hecho esa adaptación, que han subsanado tras los datos de esta denuncia”, explica.

Sánchez recalca que además no hay transparencia con respecto a los mecanismos de control. “No se sabe qué empresas están controlando competencias. El discurso de que se está controlando el mercado es imposible, porque en España hay cerca de 24.000 tiendas de alimentación y es imposible que se estén controlando todas”, enfatiza.

Sánchez también se queja de que no se pida la colaboración de las entidades autonómicas para este control y cita el estudio llevado a cabo por la Dirección General de Consumo de Baleares, que es el único en su ámbito.

El aceite, el queso y los huevos, los productos que más impacto han tenido

Teniendo en cuenta que la medida supone una bajada porcentual del precio —de un 4% en el caso de los productos de primera necesidad y de un 5% en el caso de pastas y aceites—, no representa un gran ahorro para el ciudadano, excepto en determinados productos cuyo precio es más elevado y el porcentaje, por tanto, es más alto.

“Una rebaja de un 4% en los productos básicos no se nota porque en muchos de ellos el precio es bajo. En una barra de pan de un euro, un 4% de un euro, son cuatro céntimos. La mayor parte de productos, suponiendo que los supermercados trasladen esa bajada de precios, suponen un ahorro escaso”, explica Antoni Cunyat, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

“En otros productos como el aceite de oliva, el ahorro puede ser mayor, pero no le solucionas a una familia llegar al fin de mes”, recalca. De hecho, en el análisis elaborado por El HuffPost el pasado 3 de enero, el aceite era uno de los productos que más bajaba.

A pesar de esto, Rubén Sánchez niega que haya un producto que haya tenido una bajada global en todos los supermercados. “No hay un producto que haya bajado de forma generalizada, no todas las empresas han bajado los aceites de la misma forma, no se puede generalizar”, añade Sánchez.

Una medida que se nota a medias en el bolsillo del consumidor

Ambos coinciden en que esta medida no es de gran impacto para el consumidor. Sin embargo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) apuntan a un ahorro de un 10% de media en la cesta de la compra tras analizar cinco cadenas de supermercados.

Los consumidores ahorraremos 3,56€ de media en la cesta básica de 5 cadenas por la bajada de #IVA Sondeamos los cambios en estas cadenas con relación al IVA, entre el 29/12 y el 02/01, para ver el impacto de la medida del #Gobierno

Según datos de la Creu Roja y Generalitat de Catalunya , el gasto de una familia para comer de forma saludable necesita 520 euros al mes, incluyendo productos frescos como carne o pescado que no han tenido rebaja de ningún tipo, por lo que el ahorro sería bastante por debajo del 10% de Asufin.

Sánchez recuerda que desde Facua no van a pedir una rebaja en el IVA de la carne ya que no consideran que esta sea la medida adecuada para el ahorro, además el Gobierno ha dejado claro que no van a aplicar una bajada a estos productos como han pedido asociaciones de consumidores, patronales empresariales y el PP.