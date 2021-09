España busca ser plató de Hollywood

No es la única megaproducción que ha elegido España para rodar. Parte del elenco de The Crown se desplazará a Sevilla para rodar algunas escenas de la quinta temporada y la precuela de Juego de Tronos, La casa del dragón, desembarcará en Trujillo , Extremadura. El universo de George R.R. Martin ya había confiado en diversos rincones de España durante varias temporadas, y ha reconvertido enclaves como San Juan de Gaztelugatxe, en País Vasco, en verdaderos reclamos turísticos.

Que Hollywood pise suelo español no es extraño. El desierto de Almería fue testigo del rodaje de numerosos spaghetti western y son de sobra conocidas las aventuras de Ava Gardner en Madrid. Pero, ¿está España viviendo un momento dulce como destino para rodar?

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

Ese incentivo se ha ido mejorando con los años para atraer rodajes, pero Spain Film Commission no busca solo promocionar las mejores localizaciones, sino también “crear las condiciones para que en España se ruede con eficiencia y con la industria y los profesionales de aquí”.

La institución, que abarca una red de comisiones autonómicas, se creó hace veinte años con el objetivo de armar una industria robusta en España. “Hay un antes y un después desde la creación de Spain Film Commission. Hasta ese momento no se había hecho una estrategia de captación y caían proyectos residuales. Primero empezamos a mover el engranaje nosotros y luego se unieron nuevas asociaciones autonómicas y otras también a nivel nacional”, cuenta Rosado, que puntualiza que son un organismo independiente.

El impacto económico y el turismo de localizaciones

El Ayuntamiento de Chichón calcula que el nuevo proyecto dejará en el pueblo entre 3 y 4 millones de euros , aunque no se sabrá a ciencia cierta hasta que termine la producción. Uno de los reclamos de Spain Film Commission, explica Rosado, es que se establezca “un modelo estandarizado para comprobar el impacto de los rodajes en la economía”.

El presidente de la SFC confirma que han hecho una petición al ministerio de Hacienda, ya que ellos reciben todos los presupuestos de las producciones internacionales y conocen los datos. Rosado explica que suele calcularse que una película deja en el lugar donde se rueda un 35% de su presupuesto total, pero que ese cálculo no puede aplicarse a un proyecto televisivo. El experto también invita a reflexionar sobre el impacto de imagen y de marca que proporciona al país, y sobre el turismo de localizaciones.

Las décadas gloriosas de Hollywood en España

Los grandes rodajes no son una novedad en España, pero sí que se haya tejido una industria que pueda perdurar y tener impacto en la economía. Durante los años 50 y 60, en nuestro país se grabaron algunos de los grandes clásicos de Hollywood. Desde los spaghetti western de Sergio Leone en Almería hasta la mítica Dr Zhivago (1965), grabada en exteriores y decorados en Madrid.

“En España rodar era más económico y había más permisividad. Samuel Bronston produjo una película —El capitán Jones (1959)— en la que Bette Davis se sentó en el trono del Palacio Real. Ahora mismo es impensable. Hay que tener en cuenta que proyectar esa imagen de España plagada de estrellas era bueno para el régimen”, cuenta Esperanza G. Claver , comisaria de las exposiciones MAD about Hollywood y Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021).

Para Rosado, el régimen “solo se preocupó de la propaganda” y perdió una oportunidad para crear una industria potente. “Fue un espejismo romántico, industrialmente no dejó nada y fue una experiencia fracasada. No le interesaba el cine ni a nivel cultural ni económico. Tan fácil como se vino se fue sin dejar nada”, añade.

Claver no opina lo mismo y cree que “todo ese halo continua con nosotros, no fue algo anecdótico. Las circunstancias se daban para ello y vimos no solo cómo los actores de Hollywood se recorrían las calles madrileñas, también guionistas, directores…”.