España supera los 250.000 casos de coronavirus

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Una mujer luce una mascarilla en defensa de la sanidad pública.

“Debemos seguir teniendo cuidado con “nuestras cositas”, aunque en España estamos bien”, ha señalado Fernando Simón en su rueda de prensa de este jueves, que también ha señalado que en Europa las cosas van mejor, pero no así en el resto del mundo.

Los 134 positivos por PCR de los que informa el Ministerio se sustentan en cuatro territorios, en su mayoría por los brotes surgidos en las últimas fechas: Cataluña (28), Aragón (26), Madrid (25) -“aunque apartamos Madrid de los brotes, porque no nos ha notificado ninguno” ha recalcado Fernando Simón- además de Andalucía (15).

Los hospitalizados en la última semana bajan a 136 después de varias jornadas rondando los 150. 43 se registraron en Madrid y 20 en Barcelona. Del total de pacientes, 11 requirieron su paso a una unidad de cuidados intensivos

“La semana pasada nos preocupaban los brotes de Aragón, por su magnitud y la población afectada, que nos hizo pensar que el control no sería fácil, pero el Gobierno regional ha hecho un gran trabajo y no le ha temblado la mano para controlarlo”, ha añadido Simón. También ha pedido no insistir demasiado en el número de brotes activos “porque cambian de un día para otro”.