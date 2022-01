España ofrece el despliegue de cazas en Bulgaria para disuadir a Rusia de una posible invasión de Ucrania

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Un Eurofighter despegando

España se ofrece para evitar una posible invasión rusa en Ucrania. En concreto, se ha planteado el despliegue de cazas en Bulgaria como parte del dispositivo que la OTAN prepara en el este de Europa.

Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que España enviará en “tres o cuatro” días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, punto hacia el que partió el martes el cazaminas Meteoro, un buque de acción marítima que lidera unas de las misiones permanentes de la OTAN, en plena tensión con Rusia.

La titular de Defensa ha recordado que España lleva años participando “en todos los despliegues que organiza la OTAN” y en este caso concreto “se ha adelantado la salida de los buques, dentro de lo que ha acordado”.

En referencia a la crisis por Ucrania, ha dicho que la posición de España, como la de la organización atlántica en su conjunto, es que para solucionarla exista una respuesta diplomática que favorezca la desescalada de tensión en la zona. “La posición de todos los países es clara y Rusia no puede decirle a ningún país lo que tiene que hacer”, ha añadido Robles, para quien la OTAN “va a proteger y defender la soberanía de cualquier país que quiera entrar”.

Estos movimientos, como apunta El País, no significarían una participación activa en un conflicto militar con Rusia, extremo que no se contempla en absoluto, puesto que Ucrania no es miembro de la OTAN, aunque sí haya acuerdos con el país.

Albares ve “margen para la distensión”, pero también cosas “inaceptables”

Sobre esta cuestión se posicionó el miércoles el titular de Exteriores, José Manuel Albares, en una visita a Washington. Desde allí aseguró que aún hay “margen para la distensión y la desescalada”, pero advirtiendo que “diálogo no es lo mismo que negociación”.

En una línea crítica, Albares apuntó que hay cosas “inaceptables” como la posible violación de la integridad territorial ucraniana. Por eso afirmó que se están preparando medidas “disuasorias” contra Rusia en caso de que invada Ucrania, sin dar más detalles al respecto. “Evidentemente la respuesta no se anuncia, ocurre”, añadió.