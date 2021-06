El fin del estado de alarma no fue el 'armageddon': los datos que invitan a ser optimistas un mes después

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images Un hombre sonríe mientras se toma una cerveza en una terraza española

Ni fue el fin del mundo, como algunos presagiaban, ni fue el triunfo de la libertad, como otros tantos celebraban cerveza en mano y mascarilla en cuello. El 9 de mayo, España abandonó el estado de alarma después de más de medio año. Ahora, un mes después, la evolución de la pandemia invita al optimismo pero aún con mascarilla y una dosis de cautela.

El final de este régimen jurídico no cogió (o no debería haberlo hecho) a nadie por sorpresa. El Gobierno llevaba semanas dejando clara su postura negativa a prorrogarlo más tiempo y dar, así, más espacio a las comunidades para que adoptasen sus propias limitaciones. Pero la previsión no evitó el caos de última hora. Al 9 de mayo le sucedieron semanas de incertidumbre jurídica, con 17 mapas de medidas diferentes entre sí y un cruce de acusaciones de “desprotección” contra Moncloa.

Ese término lo rechaza tajante el epidemiólogo Mario Fontán: “No, las autonomías no estaban vendidas sin el estado de alarma. Sin ese régimen igualmente tienen herramientas útiles como limitación de horarios, aforos...”.

De hecho, ese abanico de medidas “suficientes” hace impensable volver a un estado de alarma aunque empeorase el panorama. “No me parece bien hacer un estado de alarma solo por hacerlo. Si se produjese un repunte de casos u otros datos negativos las comunidades tienen recursos para afrontarlos”, añade el experto en Salud Pública.

Salvador Macip, investigador y médico español en Reino Unido, muestra su descontento porque “la legalidad y la epidemiología no siempre han ido de la mano”. “Las formas jurídicas que tiene España han complicado la gestión de la pandemia en más de una ocasión”, explica en relación al nuevo panorama legal.