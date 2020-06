Esta escena de 'El Príncipe de Bel-Air' se vuelve viral en plena polémica sobre el racismo en las series

A raíz de esto, muchos usuarios de Twitter han sacado la comparación de la sitcom con El Príncipe de Bel-Air , donde dicen que la “diversidad de blancos” brillaba por su ausencia. Por este motivo, el usuario de Twitter @TuPanaFresco ha recuperado una escena de la serie protagonizada por Will Smith que tiene un importante mensaje sobre el racismo y la violencia policial en EEUU que se ha vuelto viral 30 años después.

También se ha anunciado la retirada de la BBC y Netflix de la serie Little Britain por incluir varias bromas racistas y blackface [cuando una persona blanca se disfraza y pinta de negra generando una caricatura]. En medio de este revuelo, la creadora de Friends, Marta Kauffman, ha pedido perdón por “no apostar lo suficiente por la diversidad en la serie”.

La escena, que acumula en menos de un día más de 4.000 me gusta, pertenece al capítulo 6 de la primera temporada de la serie emitido el 15 de octubre de 1990 y en él Will y Carlton (Alfonso Ribeiro) discuten sobre el motivo por el que la Policía les ha detenido en la autovía. Para Carlton, el motivo es claro: conducir a 15km/h por tratar de encontrar la salida de la autovía, pero Will ve otro motivo.

“De acuerdo nos detuvieron porque íbamos demasiado despacio. ¡Nos saltamos el límite mínimo! Pero en mi vida había oído hablar de esa ley, pero sí de otra: si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín detenlo porque seguro que es robado. Esa sí lo conozco, pero qué equivocado estaba. Pensaba que era la ley del negro cuando era la del límite mínimo. Gracias por contármelo”, reflexiona irónicamente Will.

Carlton no queda contento con la explicación del comportamiento racista de la Policía de su primo y le responde: ”¿De qué te quejas? Cumplían con su deber, nos arrestaron unas horas y papá aclaró las cosas. Eso es todo, el sistema funciona”.

Esto no hace más que enfadar a Will que trata de explicarle sin éxito el comportamiento de los agentes. “Espero que te guste el sistema porque tendrás que soportarlo durante toda tu vida [...] Ningún mapa te salvará, ni el Club Glee, ni siquiera tu maravilloso barrio en Bel-Air, ni tu papá. Cuando conduces un coche en un barrio desconocido eso da igual. Solo se fijan en una cosa”, le recrimina tocándole la cara, refiriéndose al color de piel.

Tras marcharse, Carlton le dice a su primo que “está sacando las cosas de contexto”, pero al llegar su padre hace otra reflexión. “Papá, si fueras Policía y vieras a un coche que va a 15km/h, ¿le pararías?”, le pregunta. A lo que su padre responde: “Me pregunté lo mismo la primera vez que me pararon”.

Esta reflexión sobre la persecución casi sistemática a las personas negras por la Policía en EEUU ha provocado los aplausos en Twitter, donde muchos han visto que está de plena actualidad.