Esta foto de Letizia lleva 16.000 'me gusta': tendrás que hacer 'zoom' en la parte inferior para ver por qué

Letizia protagonizó la semana pasada un incidente con uno de sus escoltas que ha dado mucho que hablar.

Durante un acto en Sevilla, la reina se acercó a saludar a la gente. Pero no vio que había un escalón y estuvo a punto de caerse. Su reacción inmediata fue dirigirse a un guardaespaldas para subrayar que no le había avisado del obstáculo.

“No me has avisado del escalón y casi me mato”, le dijo. Algunos consideraron esas palabras una bronca o reprimenda de la reina al escolta. Otros subrayaron que, simplemente, fue un comentario sin más.