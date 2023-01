Va a entrar en directo el 'número dos' de Ayuso y este joven lo retrata en 45 segundos

“Ahora si me permites, va a hablar Alfonso Serrano, creo que es algo de Ayuso, lo digo porque, por experiencia, los que están debajo de Ayuso sí nos han hablado, este señor, mucha gente, el PP de San Fernando, el PP de Coslada, solo saben mentir. Así que a esta gente que va a salir en la televisión como este señor de ahora no les hagan caso”, ha señalado Víctor.

Y ha añadido: “No somos rojos, no somos comunistas, no estamos afiliados. Somos afectados de Metro y queremos una solución porque no tenemos casa y nos vamos a ir a vivir debajo de un puente por culpa de este señor que vais a sacar en la televisión. Yo no voy a decir nada más pero lo que diga no os lo creáis”.